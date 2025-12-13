Convocadas las subvenciones del IAJ para el fomento del bienestar emocional de los jóvenes

Tres jóvenes caminando de espaldas. - BANCO DE IMÁGENES

ZARAGOZA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este viernes la convocatoria de las ayudas del Instituto Aragonés de Juventud (IAJ) para los programas de fomento del bienestar emocional de los jóvenes de las comarcas aragonesas durante el año 2026.

La finalidad de estas subvenciones es proporcionar un apoyo emocional a las personas jóvenes, fomentando su desarrollo socio-emocional saludable en todo el territorio aragonés, especialmente en el ámbito rural.

Podrán solicitar estas subvenciones, cuya cuantía asciende a los 400.000 euros, aquellas comarcas aragonesas que vayan a desarrollar programas de asesoramiento en bienestar emocional individualizado y gratuito que atiendan semanalmente a jóvenes de entre 14 y 30 años.

Además, podrán ser objeto de subvención los talleres de formación y las actividades de difusión de la importancia de cuidar el bienestar emocional de los jóvenes cuyo importe no supere el 10% de la cuantía máxima subvencionable (1.200 euros).

El plazo de presentación de solicitudes será del 15 de diciembre al 14 de enero. Etas solicitudes deberán presentarse a través del Tramitador online de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.