La Copa del Mundo de la Selección española se expone en Zaragoza durante tres días

Plaza del Pilar durante la final de la Copa del Mundo de fútbol 2026 que ganó la selección española - DANI MARCOS

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) continúa la ruta expositiva de la Copa del Mundo conquistada por la Selección española en el pasado Mundial en Estados Unidos y Zaragoza será la siguiente parada de la exposición "Reyes del Mundo".

De esta forma, el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza albergará la exposición inmersiva disponible para todos los aficionados de España los días 18 y 19 de octubre.

El horario de visita de la exposición será el domingo, 18 de octubre, entre las 10.00 y las 18.00 horas; mientras que el lunes, 19 de octubre, será de 14.00 a 20.00 horas.

Para acceder a la exposición, se tendrá que seguir la fila habilitada en la puerta del Ayuntamiento de Zaragoza, en la plaza del Pilar, y la entrada se efectuará por estricto orden de llegada. No obstante, los visitantes se tendrán que ir registrando mientras hacen la fila siguiendo las instrucciones 'in situ' de la organización de la RFEF en el propio acceso.

Este registro generará un ticket de entrada a la exposición. Tras estos dos días, la Copa del Mundo seguirá una jornada más en Zaragoza.

El martes 20 de octubre, en el zaguán de entrada de la planta baja del Ayuntamiento, todos los seguidores de la Selección podrán visitar el trofeo de los campeones del Mundo en horario ininterrumpido entre las 10.00 y las 20.00 horas, por orden de llegada. No será necesario el registro 'in situ' en este caso.

ACTO INSTITUCIONAL

Las autoridades deportivas y sociales se darán cita en el Ayuntamiento de Zaragoza el lunes, 19 de octubre, para realizar un acto institucional entorno a la exposición 'Reyes del Mundo', que incluirá posteriormente una ofrenda del trofeo a la Virgen del Pilar.

Será a partir de las 11.30 horas y está prevista la asistencia de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; del presidente de la RFEF, Rafael Louzán; del presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba; del seleccionador nacional, Luis de la Fuente; así como otras autoridades de la ciudad y de Aragón.

Zaragoza ha vivido intensamente este hito histórico de la Selección con retransmisiones en pantalla gigante. Tras convocar a más de 5.000 personas en el Pabellón Príncipe Felipe en octavos, la Plaza del Pilar reunió a más de 9.000 aficionados en cuartos, 10.000 en semifinales y más de 32.400 personas en la gran final, dejando una imagen para el recuerdo de emoción y civismo.