Agricultores alertan del impacto en la siembra de la suspensión cautelar de la caza de nueve especies de aves en Madrid

Agricultor en la Comunidad de Madrid - UGAMA

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Madrid (Asaja) ha alertado del impacto que puede tener en la siembra de cereal la suspensión cautelar de la caza de nueve especies de aves en la Comunidad de Madrid, una medida judicial que llega cuando las labores agrícolas ya han comenzado o están a punto de iniciarse.

La organización agraria ha advertido de que la presencia de determinadas aves en los campos puede provocar daños en los cultivos al alimentarse de las semillas recién sembradas, con las consiguientes pérdidas económicas para los agricultores.

La asociación considera que la decisión se produce en un momento especialmente delicado para el sector, que también afronta el aumento de los costes de los insumos y los combustibles, las dificultades climatológicas, los daños causados por los conejos y unos precios de mercado que, según denuncia, comprometen la viabilidad de las explotaciones.

"Es una decisión que llega en un momento especialmente delicado para el campo, cuando muchos agricultores ya han comenzado las labores de siembra o están a punto de iniciarlas", ha señalado el presidente de Asaja Madrid, Francisco José García, quien ha reclamado que se tenga en cuenta la realidad de los profesionales del sector agrario.

Desde Asaja han reaccionado así a la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de comienzos de mes de suspender cautelarmente la caza de nueve especies de aves silvestres en la Comunidad de Madrid para la temporada 2026-2027.

La suspensión afecta a la caza de la becada, la codorniz común, la paloma zurita, el zorzal alirrojo, el zorzal real, la corneja negra, la paloma bravía, la perdiz roja y la urraca. La medida está vigente hasta el 31 de enero del año que viene y durante los pasos tradicionales hasta el 15 de noviembre.

La organización SEO/BirdLife solicitó la suspensión por la vía de especial urgencia, alegando que la captura de ejemplares puede reducir las poblaciones y su capacidad reproductora en temporadas posteriores. Según sus datos, estas especies presentan una situación desfavorable de conservación y sus poblaciones se han visto reducidas en los últimos años.