'La copia perfecta' y 'Fiume o morte!', Dragones de Oro del Saraqusta Film Festival

La consejera de Cultura de Zaragoza, Sara Fernández; el director de Saraqusta Film Festival, José Ángel Delgado; y el directora de cine y documentales Silvia Pradas. - JOSIAN PASTOR.

ZARAGOZA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La película 'La copia perfecta' (Francia) y el documental 'Fiume o morte!' (Croacia) han sido los ganadores del VI Saraqusta Film Festival al alzarse con los premios más codiciados: los Dragones de Oro que corresponden a la Mejor Película y Documental, respectivamente, de este festival que durante ocho días ha convertido a Zaragoza en la capital del cine histórico.

"Estamos muy contentos porque hemos percibido que Saraqusta está permeando en la ciudad y comienza a tener un público incondicional, que sobre todo notamos en la adquisición de bonos para acceder a todos los pases. Este año hemos vuelto a superar los 4.000 espectadores".

"Las sesiones a concurso han gozado de gran aceptación, especialmente los documentales. Se percibe que al público le agrada mantener un coloquio con los creadores de los trabajos, conocer cómo se han documentado sobre hechos históricos y lo han llevado al audiovisual. Estos días hemos respirado cultura histórica". Así lo ha manifestado el director, José Ángel Delgado, durante la rueda de prensa en la que se ha conocido el palmarés de este año.

El mejor largometraje, que también ha ganado el premio al Mejor Actor, Reda Kateb, ha estado acompañado de una 'Mención especial' a la película 'Verdad y traición' (EEUU, Lituania).

Como ha explicado la presidenta del jurado, la directora de cine y documentales Silvia Pradas, "La copia perfecta' ha sido valorada como la obra más completa y mejor integrada dentro de la sección de ficción.

Es una película de ascenso y caída, un drama histórico francés que narra la vida de un refugiado político y genio falsificador en la Francia de posguerra. A todo el jurado nos emocionó cómo integra la dimensión histórica, la construcción de los hechos, la producción, la puesta en escena y, sobre todo, la carga emocional. Es una película muy sólida en todos sus elementos cinematográficos, pero además tiene un centro interpretativo muy poderoso, que es el actor Reda Kateb.

Él eleva la película y por eso se ha merecido el premio a mejor interpretación masculina. 'Verdad y traición', de Matt Whittaker, sobre un joven de 17 años que difunde panfletos contra Hitler y acaba siendo juzgado por traición, ha sido reconocida con una 'Mención especial' por varias razones: es una obra muy bien armada, con interpretaciones muy logradas y es especialmente oportuna en el momento actual".

'Fiume o morte!', Mejor Documental, también se ha alzado con el Mejor Guión: "Es una película arriesgada, con una voz muy personal, y la deliberación del jurado fue curiosamente unánime desde el principio", ha indicado Pradas. Se trata, según su visión, "de un docudrama muy irreverente que recrea la extravagante ocupación de la ciudad croata de Rijeka, que se llama Fiume en italiano, en 1919. Y hemos valorado especialmente su propuesta singular y su inteligencia narrativa, muy poco común". El premio a la Mejor Actriz ha ido a parar a Tecla Insolia, por 'Primavera'.

NIVEL MUY ALTO Y EQUILIBRADO

Pradas ha destacado que la valoración general del jurado con respecto a las obras elegidas para competir en el VI Saraqusta Film Festival ha sido "muy positiva": "En la categoría de ficción nos hemos encontrado con un nivel muy alto y equilibrado entre las distintas obras, lo que ha hecho que la deliberación haya sido muy interesante".

"En la parte documental también ha habido muy buen nivel, con un equilibrio entre documentales más clásicos y otros más arriesgados, con propuestas rompedoras dentro del lenguaje documental que nos han sorprendido gratamente. Creemos que la selección de este año ha sabido combinar propuestas sólidas con otras más arriesgadas y personales".

El jurado ha estado formado, además de por Silvia Pradas, por Ignacio Iraburu, periodista; Julio A. Gracia Lana, doctor en Historia del Arte y profesor; Michael Cooper, productor audiovisual con experiencia en el mundo de la interpretación; y Juan Carlos Ajenjo, cinéfilo y escritor.

Ellos también han decidido otorgar la Mejor Dirección a Damiano Michieletto, por 'Primavera' (Italia), compartiéndolo con una 'Mención especial' a Annemarie Jacir, por 'Palestina 36' (Palestina, Reino Unido).

Como ha enfatizado la presidenta del jurado, "la dirección se ha percibido como el elemento más diferencial de 'Primavera', con una puesta en escena muy marcada, una atmósfera muy construida y una mirada de autor que es capaz de trasladar una sensibilidad visual y musical muy reconocible.

Respecto a 'Palestina 36', la mención se le ha otorgado por ser una película de propuesta ambiciosa que dialoga de forma muy directa con nuestro presente". 'Palestina 36' también ha sido la elegida en el Premio Jurado Joven.

Además, el festival también premia este año a la Fundación Ibercaja con un reconocimiento por el largometraje 'El Patio de la Infanta', su apoyo a la cultura y a la recuperación del patrimonio histórico-cultural, principal propósito que persigue con este trabajo.

Como ha explicado Delgado, este documental fue cedido por la Fundación Ibercaja para poder ser visionado por primera vez en la jornada de 'Proyecciones especiales' del Saraqusta y ha sido producido por la Fundación, que este año cumple su 150º aniversario, en colaboración con Factoría Henneo.

MÁS PÚBLICO JOVEN

José Ángel Delgado también ha destacado la gran acogida del "cine en la calle", con las entradas agotadas para ver 'Braveheart' en la plaza del Pilar, y la apertura a nuevas audiencias, más jóvenes: "En este aspecto, se ha duplicado el público joven a través del jurado juvenil y de la alianza estratégica con el Carné Joven de Aragón.

Y estamos muy orgullosos de la sesión del 'Saraqusta Kids', donde un grupo de niños se acercó al mundo del cine a través de un capítulo de 'Las tres mellizas' al que siguió una actividad vinculada al 'séptimo arte'. También es reseñable el incremento de las directoras, en femenino, tanto en las obras a concurso como en la que se han pasado en las secciones no oficiales".

El mayor seguimiento del público joven también va acompañado de la apertura a los canales digitales: desde que se presentó la nueva edición del Saraqusta, el 24 de marzo, se han realizado en redes sociales más de 900 publicaciones, que han permitido conocer al minuto el desarrollo del festival.

La rueda de prensa también ha contado con la presencia de la consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, que ha indicado "la relevancia que sigue adquiriendo este certamen especializado, con producciones internacionales y potenciando un segmento creativo que permite congregar un gran volumen de miradas al mundo y a nuestro pasado, algo enormemente enriquecedor".

"Saraqusta Film Festival representa un valor destacado dentro de nuestra estrategia como Gobierno de la Ciudad de convertirnos en Zaragoza Ciudad de Cine, ofrecer cultura de calidad, en este caso audiovisual, y hacerla totalmente accesible a todos los ciudadanos".

A estos galardones se suma el Premio Saraqusta, que reconoce trabajos profesionales relacionados con el audiovisual histórico. En esta edición ha recaído en las actrices Kimberley Tell, que lo recogió en la inauguración, y en Jacqueline Bisset, que lo hará esta tarde en la gala de clausura.