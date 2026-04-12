El Cor Jove del Conservatori de Sant Cugat del Vallés se proclama ganador del 52 Certamen Coral de Ejea

El Cor Jove del Conservatori de Sant Cugat del Vallés se ha proclamado ganador del 52 Certamen Coral de Ejea. - CERTAMEN CORAL DE EJEA

El Coro de Voces Iguales del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada, primer premio en la categoría juvenil

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 12 (EUROPA PRESS)

El Certamen Coral de Ejea ha celebrado este fin de semana su edición número 52, en la que el Cor Jove del Conservatori de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) se ha proclamado ganador en categoría adulto y el Coro de Voces iguales del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada se ha alzado con el primer premio en la categoría juvenil.

El Cor Jove del Conservatori de Sant Cugat del Vallés representará al Certamen Coral de Ejea en la próxima edición del Gran Premio Nacional de Canto Coral, que se celebrará el 13 de marzo de 2027 en Granada.

Por otra parte, Premio del Público 'David Tellechea' emitido a través de los votos de las personas asistentes al Certamen, ha sido para el Coro Teselas Ensemble Vocal, de Zaragoza, y el Premio a la mejor dirección coral otorgado por el jurado ha sido para Raimón Romaní, director del Coro Cor Jove del Conservatori de Sant Cugat (Barcelona).

Además, el segundo premio en categoría adulto ha sido para Teselas Ensemble Vocal, de Zaragoza, y el tercero para la Coral Jardín Menesteo, del Puerto de Santa María (Cádiz).

Asimismo, en la categoría juvenil el segundo premio ha reconocido a la Coral Santísima Trinidad de Valencia, y el tercer premio ha sido para el Coro Juvenil la Voz de las Emociones, de Ávila.

La organización ha destacado el nivel general del certamen. En palabras del director artístico, Enrique Azurza, "ha sido una edición estupenda, ha habido representación de siete provincias y eso ya es todo un éxito".

Azurza ha reconocido que el tiempo de deliberación ha sido largo y ello se debe "a veces no es fácil encajar todas las valoraciones del jurado, sobre todo cuando la calidad es tan alta y el nivel competitivo".

Desde el Ayuntamiento de Ejea, el concejal de Cultura, Víctor Usán, ha resaltado la emoción que se ha vivido durante todo el fin de semana y el grado de satisfacción trasladada por los diferentes coros participantes.

Un espaldarazo con el que la organización ya preparada la próxima edición, cuyo compositor de la obra obligada del Certamen de 2027 --se celebrará los días 2, 3 y 4 de abril-- será Josu Elberdin.

El certamen ejeano es una de las referencias más longevas e importantes de España en canto coral, especialmente tras ser declarado Actividad de Interés Turístico de Aragón por su valor cultural y educativo en el año 2021.

Una apuesta del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Ejea, que organiza el evento junto con la Agencia Municipal de Desarrollo, SOFEJEA, con la colaboración de la Coral Polifónica Ejea.

OCHO COROS DE TODA ESPAÑA

En la presente edición han participado en las sesiones de concurso siete corales llegadas desde las provincias de Ávila, Barcelona, Cádiz, Granada, Madrid, Valencia y Zaragoza. Más de 250 coralistas que han participado en dos sesiones de concurso, bajo la atenta mirada del jurado.

Un panel de jueces formado por seis reconocidos profesionales del mundo coral como son Elena Ruiz-Ortega, Igor Ijurra, Montserrat Ríos, Óscar Rodríguez, Xabier Sarasola y Elisa Gómez, con la dirección artística del certamen a cargo de Enrique Azurza, una figura de reconocido prestigio en el ámbito coral nacional e internacional. Los coros de categoría adulta han interpretado en las sesiones de concurso la obra obligada, Mañana, del compositor aragonés Carlos Esteban.

DOTACIÓN DE PREMIOS Y COLABORADORES

La dotación en premios ha ascendido este año a 14.000 euros repartidos en distintas categorías, así como un premio del público y premio a la mejor dirección coral.

En el caso de los coros ganadores, han recibido un premio de 3.000 euros cada uno, mientras que los coros clasificados en segundo y tercer lugar reciben 2.000 y 1.000 euros, respectivamente. Y otros 500 euros para la mejor dirección coral.

También el público ha sido premiado: de entre todos los votos emitidos fue agraciada Beatriz Sierra con un cheque de compras valorado en 500 euros otorgado por la Asociación Ejea Comercio.

Esta dotación es posible gracias al respaldo del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y de las entidades colaboradoras y patrocinadoras locales (Comunidad de Regantes V de los Riegos de Bardenas, Hermanos Caudevilla, Imprenta Felix Arilla, Asociación Ejea Hostelera, Radio Zaragoza-SER Cinco Villas, Asociación Ejea Comercio y la Federación Aragonesa de Coros, FEDARCOR, que han hecho posible una nueva edición de esta cita cultural. El Certamen Coral de Ejea cuenta también con el apoyo del Instituto Nacional de las*Artes Escénicas*y de la Música (INAEM).