Cortan por segundo día consecutivo el tráfico rodado en el Puente de Piedra ante la gran afluencia de público

Un agente de la Policía Local baliza un tramo del paseo de la Independencia para la inspección de los elementos decorativos de la iluminación navideña ante el paso constante de transeúntes. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Por segundo día consecutivo, la gran afluencia de ciudadanos que se han congregado en el centro de Zaragoza este domingo por la tarde ha llevado a cerrar al tráfico rodado el Puente de Piedra.

La medida se ha adoptado por cuestiones de seguridad, según trasladan desde el consistorio, en la segunda jornada del Puente de la Constitución que, como ya ocurriese el año pasado, ha llenado las calles de la capital aragonesa de vecinos y visitantes atraídos por la iluminación navideña en ese corredor de casi cuatro kilómetros que conecta el Parque Grande José Antonio Labordeta y el Arrabal en una sucesión de elementos decorativos y espacios iluminados que culmina en los puestos del mercado navideño de la plaza del Pilar y la iluminación del Puente de Piedra.

Desde primera hora de la tarde se ha dejado notar ese trasiego de ciudadanos camino de "las luces", con los tranvías de bote en bote desde los extremos sur de Valdespartera y norte de Parque Goya hasta el desembarco general en un paseo de la Independencia en el que siguen trabajando los Bomberos revisando uno a uno todos los tramos de la iluminación estrenada este año y de la que este sábado se desprendieron varias guirnaldas sin causar daños personales.

Tras la inspección del lado de los pares, se ha acotado con cinta balizamiento un tramo desde la plaza Aragón hasta casi llegar al cruce con la calle del Marqués de Casa Jiménez. Y, posteriormente, la Policía Local ha procedido a acotar otra zona en la acera de enfrente desde la misma plaza Aragón, pudiendo los transeúntes seguir pasando en ambas orillas del paseo por los porches.