Corte de la calle Manuel Lasala desde este lunes ante el inicio de la segunda fase de las obras del río Huerva

Vista de dron de la calle Manuel Lasala y, al fondo, la obra del tanque de tormentas del futuro parque Sopesens - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de regeneración de las orillas del río Huerva a su paso por Zaragoza afronta desde este lunes los preparativos de su segunda fase, lo que conllevará, en el primer tramo de las obras, el corte de la calle de Manuel Lasala, en el distrito Universidad, entre las calles de Luis Vives y Agustín de Quinto.

En concreto, comenzará a acumularse el material de obra en la cercanía de la calle de Bruno Solano, que une la calle de Catania con la de Manuel Lasala.

Esta actuación supone que se prohibirá el estacionamiento toda el tramo mencionado de la calle.

Asimismo, la calle de Catania quedará en fondo de saco y doble sentido de circulación, con 15 metros de prohibido estacionamiento a la altura del número 3 para facilitar el cambio de sentido.

El tráfico rodado se desviará por Mariano Supervía y Agustín de Quinto.