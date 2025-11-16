Las Cortes analizan el informe de la Cámara de Cuentas sobre la contratación menor de Zaragoza y Teruel en 2021 y 2022

Archivo - El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Jesús Royo. - CORTES DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas acoge este lunes 17 de noviembre, una vez concluya la Comisión de Hacienda, la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Jesús Royo, en relación con el Informe de fiscalización sobre la gestión de la contratación menor de los Ayuntamientos de Zaragoza y Teruel, ejercicios 2021 y 2022.

Después, se procederá a elaborar el Informe de fiscalización Concesión por el Ayuntamiento de Zaragoza de tres líneas de microcréditos reintegrables para autónomos y pequeñas empresas afectados por la COVID-19, 1ª y 2ª convocatorias.

Previamente, a las 10.00 horas, tendrá lugar la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública, en la que se debatirá y votará una moción y una proposición no de ley.

Desde el PSOE, presentarán una moción relativa a la ejecución del presupuesto prorrogado para el ejercicio 2025.

Por parte de Vox, defenderán una iniciativa con el fin de "aprobar una oferta de empleo público para la provisión de puestos de difícil cobertura por el sistema de concurso para todos los cuerpos, escalas y especialidades del personal al servicio del sector público aragonés".

En última instancia, la Mesa ampliada de Hacienda se reunirá para planificar futuras actividades de la Comisión.