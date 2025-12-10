Las Cortes de Aragón reciben 'Proyectos en la Aljafería': planos y maquetas que documentan la restauración del palacio

Las Cortes de Aragón reciben la donación del archivo 'Proyectos de la Aljafería', en la capilla de San Martín. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han recibido la donación del archivo 'Proyectos en la Aljafería' por parte de los arquitectos encargados de la restauración del palacio, Luis Franco Lahoz y Mariano Pemán Gavín, formado por mapas, planos, maquetas, fotografías y otra documentación relativa a un proceso que se llevó a cabo por fases en la década de los 80 y se dio por finalizado en 1998.

La presidenta del Parlamento autonómico, Marta Fernández, ha presentado este miércoles, en la Capilla de San Martín, el convenio para la donación de este archivo. Ha estado acompañada, además de por los arquitectos, por los miembros de la Mesa de las Cortes de Aragón.

Durante su intervención, Marta Fernández ha señalado que este era "otro día histórico para este Parlamento y este Palacio" porque "recibimos un valioso registro, un testimonio de alto valor cultural y patrimonial, que recoge y documenta, desde 1985 hasta la actualidad, la historia y transformación del Palacio de la Aljafería como sede de nuestro Parlamento", también con "las maquetas y todo el material adicional".

Asimismo, ha recordado que "este año se cumplen 40 años desde que los arquitectos Luis Franco y Mariano Pemán se hicieron cargo de la restauración del Palacio" y ha reconocido que no existe "mejor reconocimiento hacia estos codirectores que celebrar la firma de este acuerdo con una donación que estas Cortes agradecen y un trabajo que ha sido alabado y premiado en todos los ámbitos, nacionales e internacionales".

A los arquitectos, la presidenta de las Cortes de Aragón les ha elogiado por ser capaces de "dar un sentido unitario al conjunto formado por un edificio histórico, de altísimo valor histórico y patrimonial, y los usos de este como sede del Parlamento aragonés".

"Se trató de un trabajo de enorme envergadura y complejidad, que abordó aspectos arquitectónicos de muy diversa naturaleza y, sobre todo, un respeto absoluto por el valor histórico del Palacio de la Aljafería y su historia", ha afirmado Fernández.

En última instancia, la presidenta de la Cámara autonómica ha dado las gracias a los arquitectos por este archivo, pero también por "haber liderado y llevado a cabo una obra que habla del respeto entre la historia, la tradición y las necesidades de la sociedad actual", por "interpretar qué necesidades tenía un Palacio que hoy es Patrimonio de la Humanidad y alberga acontecimientos tan importantes como la obra de Francisco de Goya".

"Reconocemos, entendemos y apreciamos el enorme valor de este Archivo para la institución", y "nos comprometemos a cuidarlo como merece y a darlo a conocer a la sociedad aragonesa y española como uno de los valores que alberga la propia Aljafería", ha pronunciado la presidenta del Parlamento aragonés.

TRABAJO "CONTINUADO"

Por su parte, uno de los arquitectos, Luis Franco Lahoz, ha mencionado que el trabajo en el Palacio de la Aljafería ha sido "continuado" pero de "gran respeto".

"Ha sido realmente sencillo poder colaborar con una institución en la que todos los acuerdos que se establecieron sobre el monumento tan difícil han sido consensuados completamente", ha señalado Franco Lahoz.

Ha expresado que el Palacio de la Aljafería es espacio en el que "la simbiosis entre edificio, monumento e institución ha sido muy acertada, en el sentido de que la institución se encadena al eslabón de acontecimientos históricos que ha acogido este edificio desde su fundación y, por tanto, se suma al devenir de Aragón. Por otra parte, la institución no abusa del monumento, sino que lo usa de una manera respetuosa, asegura su mantenimiento y su difusión".

"Nuestro archivo de La Aljafería se queda en casa, donde le corresponde", ha apuntado el arquitecto, confiando en que su exposición pública para que sirva para investigadores y estudiosos.

RESTAURACIÓN

La ejecución de la citada restauración se realizó por fases. La primera fase (1986-1987) afectó a la ubicación del Parlamento. A partir de 1993, con objeto de ampliar las dependencias parlamentarias, se completó una segunda actuación que alcanzó a las alas occidental y norte del Patio Occidental y al propio patio.

Las obras se dieron por finalizadas en 1998, cuando se produjo la inauguración oficial y la apertura de la Aljafería a los visitantes. No obstante, la relación de estos arquitectos con las Cortes no terminó ahí, pues Franco y Pemán han contribuido hasta la actualidad a acometer mejoras a medida que iban surgiendo nuevas necesidades.

El material donado con este archivo, consistente en mapas, planos, fotografías, informes técnicos y otros documentos, además de varias maquetas y otro tipo de material como cerámicas y un dibujo, se destinará al servicio público de estudio e investigación para su conservación.