Las Cortes de Aragón reclaman ayudas directas para compensar los costes de fertilizantes en el sector del cereal

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha aprobado este lunes una proposición no de ley (PNL) de Vox dirigida a, entre otras cuestiones, instar al Gobierno de Aragón para que a su vez inste al Gobierno de España a "establecer ayudas directas para compensar los costes de fertilizantes, que han aumentado un 30% debido a los aranceles impuestos por la Unión Europea" o a "exigir una revisión técnica de los aranceles a los fertilizantes rusos y bielorrusos, que amenazan la viabilidad de las explotaciones agrícolas aragonesas".

Los dos primeros puntos de la iniciativa han salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PSOE, que se ha abstenido, mientras que los dos últimos han recibido el voto en contra de PSOE y Teruel Existe.

En la defensa de la iniciativa, el diputado de Vox Santiago Morón ha explicado que "la falta de rentabilidad, agravada por decisiones políticas, pone en riesgo la supervivencia del sector del cereal a medio plazo". Además, ha añadido, "el aumento descontrolado en los últimos tres años de importaciones de cereal ucraniano hace que la situación sea insostenible".

El parlamentario 'popular' José María Giménez ha presentado una enmienda a la iniciativa de Vox y ha denunciado una "situación insostenible" del sector del cereal "generada por una caída de precios de venta, un aumento de los precios de producción y la suspensión de aranceles al cereal ucraniano, que ha generado una entrada masiva de cereal a bajo precio", lo que ha "desestabilizado el mercado nacional".

El socialista Ángel Peralta ha manifestado que "no están defendiendo a los agricultores, sino validando un discurso tóxico que carga contra la Unión Europea". "Esta iniciativa es un disparate geopolítico y apoyarla nos debilitaría como país y como proyecto europeo", ha sentenciado.

Desde A-TE, Pilar Buj ha defendido que su grupo parlamentario apoyaría una iniciativa que "contuviese sin apostillas partidistas los puntos que defendieron los agricultores en Madrid", porque Vox "critica la agenda globalista, pero esto no es más que un eslogan político".

Por parte del PAR, Alberto Izquierdo ha adelantado su voto a favor de la iniciativa y ha recordado que "los viticultores de Calatayud también lo están pasando mal con los aranceles de Estados Unidos", pero "desde Vox ya no se acuerda porque Trump es amigo".