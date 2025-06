Las Cortes de Aragón urgen a excluir al lobo del Listado de Especies Silvestres de Protección Especial

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han urgido este jueves al Gobierno de España a excluir al lobo del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial en todo el territorio nacional y clasificarlo como especie cinegética. La Comisión de Medio Ambiente y Turismo ha aprobado una proposición no de ley de Vox, apoyada por el PP, en este sentido.

El diputado de Vox Juan Vidal ha considerado que se trata de una medida de "sentido común", dado que "en Aragón, los ataques de lobos al ganado y a animales domésticos son una plaga creciente". Ha mencionado sucesos en Castelserás, Escatrón o Belchite, donde los ganaderos han sufrido pérdidas porque "destrozan los rebaños y amenazan la viabilidad de las explotaciones".

Ha definido como "insostenible" la situación "desde que el lobo fue incluido en el LESPRE". "Las vallas altas y los perros guardianes son un gasto inasumible, y las indemnizaciones del Gobierno son una burla", ha analizado.

El parlaentario de Vox ha contextualizado que, a raíz del ataque de un lobo al pony de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, esta institución "reconoció el aumento de la población de lobos y su peligro para la ganadería". A su vez, en diciembre de 2024 "el Convenio de Berna rebajó la protección del lobo", que se hizo "efectiva en marzo de 2025, dando libertad a los Estados para gestionar sus poblaciones".

También ha indicado que el Congreso de los Diputados aprobó excluir al lobo del LESPRE al norte del Duero. "Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico oculta los ataques del lobo, aplica el sectarismo y prefiere sacrificar a nuestros ganaderos antes que admitir la realidad", ha incidido.

Vidal ha expuesto que mientras en Castilla y León "se toman medidas" Aragón "no se puede quedar parado por la inacción de un Gobierno central rehén de la izquierda más rancia". Es por ello por lo que ha insistido en acompañarlo de "un Plan Regional con compensaciones justas que cubran las pérdidas reales".

"Proteger a nuestros ganaderos es proteger el futuro de nuestro mundo rural. Exigimos al Gobierno de Aragón que lidere esta exclusión del lobo del LESPRE y presione al Ministerio para que actúe ya. Basta de excusas y de hipocresía", ha concluido.

ABANDONAR A LOS GANADEROS

El parlamentario popular Antonio Romero ha dicho que "el Gobierno del PSOE traicionó al medio rural y abandonó a los ganaderos con la inclusión del lobo en el LESPRE".

"Fue una decisión tomada sin diálogo, sin informes serios y sin tener en cuenta a quienes viven en los pueblos, y protegió al depredador por encima del ganadero".

Desde el PSOE, Silvia Gimeno ha recriminado a Vidal "no conocer bien el sector si piensa que el lobo es la mayor amenaza para la ganadería extensiva". No obstante, ha reconocido no descartar "la revisión del LESPRE cuando existan datos que así lo justifiquen, pero no por impulso ideológico ni por presión partidista".

Por parte de CHA, José Luis Soro ha criticado que "para Vox Aragón es solo una franquicia más para su discurso político", pero "en nuestra Comunidad solo hay ejemplares aislados detectados en distintos puntos". "Esto son los hechos, y todo lo demás son bulos", ha sentenciado.

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha explicado que su preocupación "se centra en las explotaciones ganaderas y que, ante cualquier circunstancia, los animales estén seguros", pero "conviene no alarmar" porque "en España el lobo ibérico solo está presente al noroeste del país".

En representación de Podemos, Andoni Corrales ha manifestado que "el lobo no es un problema en Aragón, ya que su distribución geográfica en manadas se produce al norte del Duero". Asimismo, ha incidido en que "no todos los ataques son de lobo, y estamos en el país de los perros silvestres, que son mucho más peligrosos que los lobos".