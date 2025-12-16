El corto de animación, El Fantasma de la Quinta, apoyado por el Ayuntamiento de Zaragoza y basado en Goya opta al Oscar

Archivo - La Seo y Fuente de Goya en picado - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje de animación 'El Fantasma de la Quinta', que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, y basado en el genial pintor, Francisco de Goya, podría, en las próximas horas, convertirse en preseleccionado antes de que se den a conocer en enero a los finalistas al Óscar al Mejor Cortometraje de Animación.

La obra, inspirada en el universo más íntimo y perturbador de Francisco de Goya, ha contado desde sus primeros pasos con el acompañamiento del Ayuntamiento de Zaragoza. El corto está dirigido por James A. Castillo y producido por Illusorium Films --Raúl Rocha Regueras-- y Martirio Films, que ofrecen una reinterpretación visual contemporánea del mayor icono artístico de la ciudad y de Aragón.

El apoyo inicial y el refuerzo posterior han permitido mantener una relación estable entre el equipo creativo y la ciudad.

Illusorium, estudio especializado en animación de alto nivel, es responsable del proyecto. La compañía ha trabajado para firmas como HBO, Ubisoft o Movistar, además de participar en series como Secret Level, una de las revelaciones del año pasado en Amazon Prime Video.

VÍNCULO CON ZARAGOZA

"Es un orgullo habernos podido sumar a un proyecto que dialoga de forma tan directa con la figura de Goya y con la creatividad contemporánea, sobre todo, por las posibilidades que abre en el bicentenario", ha señalado la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández.

"Ya estamos trabajando --ha informado-- para llevar el universo creado por James, Raúl y el resto del equipo a otros formatos y creemos que será la base para una experiencia única, unida a la animación y en un género, como el terror, que ofrece una nueva mirada y absolutamente disruptiva de nuestro genio universal".

Esta creación audiovisual ha obtenido una acogida excepcional desde su estreno mundial en el Tribeca Film Festival, uno de los tres grandes festivales de cine de Estados Unidos y plataforma clave para descubrir nuevas voces del cine independiente y de la animación de vanguardia.

Su presencia allí, ha situado inmediatamente al proyecto entre las obras de animación más innovadoras del año y ha atraído la atención de la crítica internacional gracias a su impacto visual y su reinterpretación contemporánea del imaginario goyesco.

Tras su debut en Nueva York, la película ha continuado su recorrido, consolidándose como una de las producciones españolas más potentes del momento en animación autoral. En Sitges, obtuvo el Méliès de Plata al Mejor Cortometraje Europeo de Género Fantástico.

Su combinación de estética pictórica, narrativa emocional y ambición artística ha despertado un notable interés en medios culturales y especializados, reforzando su posición en la carrera previa a los Óscar.

Más allá de su camino hacia los premios, la obra conecta de manera natural con Zaragoza, una ciudad marcada por el legado de Goya y por un creciente ecosistema audiovisual que mira hacia la innovación, la cultura y los nuevos lenguajes digitales.

ZARAGOZA, CAMINO AL FUTURO AUDIOVISUAL

El Ayuntamiento, a través de Zaragoza Film Office y Zaragoza Cultural, están trabajando en explorar fórmulas de colaboración que permitan vincular el universo visual del cortometraje con iniciativas culturales y tecnológicas de la ciudad.

Entre ellas, la posibilidad de desarrollar experiencias expositivas, contenidos digitales o propuestas innovadoras que conecten animación, patrimonio y creación contemporánea, aprovechando la fuerza visual y narrativa del proyecto.

Zaragoza avanza así en un modelo cultural y audiovisual que combina tradición, talento creativo y una decidida apuesta por las industrias culturales y tecnológicas emergentes.

Un paso más en un camino en el que convergen el posicionamiento de la capital como ciudad de rodajes, la puesta en marcha del hub audiovisual Distrito 7 y la apuesta por eventos culturales de nueva generación basados en animación, XR y cultura digital, sumando esta vez el extraordinario potencial de Goya como elemento narrativo, identitario y turístico.