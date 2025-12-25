El CPI Ricardo Mur de Casetas tendrá un vial seguro de acceso

Archivo - Dos niñas en el acceso a un colegio. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado a licitación por un importe de 146.094 euros (IVA incluido) la construcción de un vial de acceso al Colegio de Infantil y Primaria (CPI) Ricardo Mur en Casetas.

Recientemente, han finalizado las obras del centro educativo, lo que ha provocado un aumento considerable del tránsito de alumnos, sin que exista una acera que permita un acceso seguro. Además, junto al colegio, se ubica también el Instituto de Educación Secundaria (IES) Ángel Briz.

La concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, ha explicado que las obras contemplan la creación de un vial con una acera que, rodeando el colegio, facilite el tránsito seguro y cómodo de los peatones, favoreciendo así la accesibilidad. Para ello, en la zona norte, se rebajará el bordillo y la acera, lo que permitirá la entrada de vehículos a la parcela de manera segura.

Además, está prevista la instalación de una parada de autobús con forma triangular que quedará delimitada al norte y al este por las nuevas aceras, y al sur por la calle Baleares.

Se llevará a cabo sobre una losa de hormigón armado y, a continuación, se realizarán las tareas de pavimentado, señalización y pintado, garantizando así un espacio adecuado para el acceso y tránsito de usuarios del transporte público.

"Este Gobierno municipal se propuso mejorar la calidad de vida en los barrios rurales desde el primer día con la creación de una concejalía específica. Y ese objetivo se ha convertido en un trabajo diario que ha dado sus frutos con proyectos ejecutados y equipamientos reales que ya disfrutan los vecinos", ha manifestado el consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza.