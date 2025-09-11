La creación de empresas baja un 10,9% en julio en Aragón

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Aragón bajó un 10,9% en julio en tasa interanual con un total 163 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 40, un 29% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para la constitución de las 163 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 3,33 millones de euros, lo que supone un 60,25% menos que en el mismo mes de hace un año (3,15 millones de capital desembolsado).

De las 40 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en Aragón, 26 lo hicieron voluntariamente; 13 por fusión con otras sociedades y las otras 1 restantes por otras causas.

Murcia (+41,26%) Asturias (+37,78%) y La Rioja (+22,22%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón, Cantabria y Navarra con retrocesos de un 10,93%, 7,14% y un 2,9%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+300%), Canarias (+31,34%) y Aragón (+29,03%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, La Rioja y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 31,58% y un 25%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 45,2% en Aragón en julio, hasta las 45 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 84,38 millones de euros, cifra un 941,5% superior a la de julio del año anterior.