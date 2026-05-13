La creación de empresas sube un 11% en marzo en Aragón, con 303 sociedades mercantiles constituidas

Archivo - Instalaciones de la empresa Saica, en El Burgo de Ebro (Zaragoza). - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Aragón ha crecido un 11% en marzo en tasa interanual, con un total 303 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas han sido 64, un 10,3% más.

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de marzo en Aragón de la serie histórica, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, con el ascenso de marzo, la creación de empresas en Aragón encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 303 empresas creadas el pasado mes de marzo se han suscrito algo más de 18,81 millones de euros, lo que supone un 212,77% más que en el mismo mes de hace un año.

Por otro lado, de las 64 empresas que han echado el cierre el pasado mes de marzo en Aragón, 58 lo han hecho voluntariamente; dos por fusión con otras sociedades y las otras cuatro restantes por otras causas.

La creación de empresas ha aumentado en todas las comunidades autónomas respecto al mismo mes del año anterior con Castilla - La Mancha (+70,63%), Extremadura (+53,98%) y Cataluña (+49,03%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares (+3,05%) Navarra (+4,76%) y Aragón (+10,99%).

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+56,52%), Canarias (+56,34%) y Castilla y León (+43,37%) han sido las comunidades autónomas que más empresas han destruido en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Cantabria las que menos, con retrocesos de un 50%, 45,95% y un 18,52%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que han ampliado capital ha bajado un 41% en Aragón en marzo, hasta las 46 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones ha alcanzado los 17,15 millones de euros, cifra un 73,6% inferior a la de marzo del año anterior.