Críticos del PAR fundan el nuevo partido político 'Aragoneses-Plataforma aragonesista'

ZARAGOZA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Elena Allué y otros integrantes de la corriente crítica del PAR, formación que abandonaron el pasado jueves, han creado un nuevo partido, denominado 'Aragoneses-Plataforma aragonesista', con el objetivo de la "refundación" del aragonesismo.

Así lo han explicado en un comunicado, donde han precisado que su objetivo es "ofrecer una salida política al espacio ideológico de centro y aragonesista, que si bien ha defendido tradicionalmente el PAR, no tiene solución ya dentro de ese partido".

"Perdimos por 20 votos el Congreso del pucherazo" del PAR, que ha mantenido a su presidente, Arturo Aliaga, y a los que le apoyaron, "enrocados ilegítimamente liderando un partido que ya está muerto democráticamente, pero la mayoría no hemos perdido ni las ganas, ni el compromiso, ni el tesón de pelear por Aragón", ha dicho Elena Allué, presidenta de esta nueva formación. La corriente crítica denunció ante los tribunales este congreso, anulado judicialmente por irregularidades.

Al frente de 'Aragoneses-Plataforma aragonesista' también están, como miembros de una junta directiva provisional, el secretario general, Carlos Sánchez Boix, y los vocales Julio Esteban, Javier Callizo, Lucía Guillén, Marina Sevilla y Berta Zapater.

APOYOS

Desde 'Aragoneses' han comentado que están avalados "por numerosos militantes históricos del PAR", como José María Fuster, Antonio Serrano y Manu Blasco, pero están "completamente abiertos a nuevas personas, a una nueva generación que bebe de las fuentes el pasado pero que mira a la modernidad y a la necesaria dignificación de las políticas aragonesistas".

"No asistimos a un proyecto presidencialista, ni personalista, se trata de crear equipos para jugar en equipo", han aclarado, porque quieren ser "la solución al aragonesismo actual, debatir no imponer, integrar y no excluir, servir no para servirse, y especialmente, poder desplegar con orgullo y sin complejos las banderas aragonesistas: autonomía, agua, territorio, financiación, familias, pacto, consenso, Aragón".

Es un proyecto político, heredero del PAR "más auténtico", pero con altas dosis democracia interna de centro, modernidad e ideología 'hipolitista'", ha expuesto Elena Allué.

APERTURA

'Aragoneses-Plataforma Aragonesista' nace "del anhelo y corazón" de muchos alcaldes, concejales y aragoneses "que creen que debe ofrecerse una refundación del aragonesismo, un espacio ideológico moderno, que juega en equipo, y que anclado en los pilares del aragonesismo tradicional de Hipólito Gómez de las Roces --autonomía, Pacto del Agua, regadíos, agricultura-- se nutre de la modernidad que requieren l os nuevos tiempos políticos y sociales".

Así, desde la nueva formación han señalado quieren dar soluciones a militantes, concejales y alcaldes del Partido Aragonés, "a los que importan, a los que pelean por sus pueblos y ciudades" y, además, "es voluntad de todos ir más allá, abrir de par en par las puertas al centro aragonés, haciendo un llamamiento a una amplia base social.

Esta plataforma política, "nace sin lastres, con vocación de servir a Aragón y a España, con alma constitucional, pero obediencia aragonesa, por lo que a este encuentro político están llamados todos los aragoneses que, por serlo, como decía Joaquín Costa, se sienten doblemente españoles, pero que en los últimos años, y especialmente entre quienes han votado al Partido Aragonés, se han quedado huérfanos de opciones políticas verdaderamente aragonesistas, moderadas y de centro", han esgrimido.

Han añadido que abren camino "a todos cuantos tenga la ilusión de sumar por Aragón", "con las manos tendidas hacia la reconciliación aragonesista y abiertos a quienes compartan estos fines": "Todos, absolutamente todos, somos necesarios para hacer avanzar a Aragón, hay que poner fin a las ideologías que separan, que dividen, que nos enemistan, que se insultan".

"Hay que sumar y es la hora de que una nueva generación política aragonesa introduzca higiene, nivel y verdad a la democracia de Aragón y de España y que, en los últimos años ha decaído con formas y fórmulas impropias de lo que los ciudadanos esperan y merecen de sus representantes políticos", han esgrimido los fundadores de este proyecto político.

ARAGÓN Y ESPAÑA

Según han apuntado, quieren "construir Aragón sin destruir España, sin violentar su unidad territorial y constitucional y, con una visión centrada y universal, constituirse en una fuerza política propia para el desarrollo equilibrado de un territorio en igualdad con otras comunidades autónomas".

La fecha elegida para la fundación ha sido este viernes, 3 de febrero, día en que se cumplen 45 años de la legalización del PAR. "El de verdad, el auténtico, el de Hipólito Gómez de las Roces, al que representa fielmente los valores a los que aspiramos", han incidido.

Un acta notarial da fe del acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria, donde se ha acordado elegir a una Junta Directiva provisional. Además, posee un órgano de dirección, denominado Consejo de Dirección, que se elegirá mediante Congreso cada dos años, "en una auténtica novedad entre las formaciones políticas". Estará formado por la presidencia, secretaría general y hasta un máximo de 40 miembros pendientes de elegir.

FINES PROPIOS

Los fines de 'Aragoneses' reivindicar y potenciar las señas de identidad aragonesas, así como reequilibrar su territorio y su población y, en el contexto de la Constitución Española, exigir y defender el máximo nivel de autogobierno para Aragón, el pleno desarrollo estatutario, así como una financiación autonómica justa y suficiente; y una relación bilateral con el Estado y de cooperación con el resto de comunidades autónomas, especialmente con los antiguos reinos y territorios de la Corona de Aragón.

Además, apuestan por lograr el máximo desarrollo y progreso social, económico y cultural de Aragón; reivindicar la deuda histórica y el déficit de infraestructuras en el más amplio sentido de la palabra, especialmente las de comunicación y conexión con el resto del Estado y de Europa.

Asimismo, quieren que las personas puedan vivir en sus municipios sin barreras, ni limitación de sus derechos fundamentales respecto al medio urbano, y defender el desarrollo de un sector agroindustrial integrador de todos los modelos de agricultura.

Igualmente, abogan por preservar y conservar de manera sostenible los recursos naturales de la Comunidad aragonesa y el patrimonio cultural material e inmaterial; la economía circular y el desarrollo y consumo de energías renovables y gestionar la reserva hídrica del Ebro de 6.550 hectómetros cúbicos para uso exclusivo de los aragoneses.

Además, han expresado su oposición a todos los trasvases de cuencas a las que pertenezca Aragón y la ejecución del Pacto del Agua, y defender y aplicar el principio de subsidiariedad en el ejercicio de las competencias públicas; preservar el estado del bienestar, con políticas educativas de calidad, tanto en la escuela pública como concertada.

'Aragoneses' quiere eliminar el Impuesto de Sucesiones y minorar la presión fiscal; una alianza estratégica de lo público y lo privado, así como con el tercer sector; defender la igualdad entre hombre y mujer y custodia compartida como opción legal preferente, así como la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

Otros de sus objetivos son la digitalización inclusiva e innovación; y la honestidad, transparencia y el buen gobierno de las instituciones públicas.

"Ahora entramos en un proceso de sumar, de recomponer el aragonesismo de centro, de dar cobijo, refugio y nuevas ilusiones, sin filias, ni fobias más allá de trabajar por Aragón", ha sostenido Allúe. Para favorecer los procesos de participación ofrecen una web corporativa y redes sociales en 'www.aragonesesplataformaaragonesista.es'.