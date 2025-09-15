Cruz Roja y Gobierno de Aragón visibilizan distintos perfiles de soledad no deseada en la muestra 'Un momento a solas'

La exposición puede visitarse hasta el 15 de diciembre, en la primera planta del Edificio Pignatelli

La muestra itinerante 'Un momento a solas', que ya puede visitarse en el Edificio Pignatelli, es una iniciativa conjunta de Cruz Roja y el Gobierno de Aragón cuyo objetivo es dar visibilidad a los distintos perfiles que sufren soledad no deseada, desde los más mayores hasta jóvenes y personas extranjeras.

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha inaugurado la exposición este lunes junto a la presidenta autonómica de Cruz Roja, Pilar Cintora, y el director general de Mayores, Máximo Ariza.

A través de una combinación de elementos expositivos, recursos interactivos y talleres participativos, la exposición busca concienciar y reflexionar sobre la realidad de aquellas personas que experimentan la soledad no deseada en algún momento de su vida.

En concreto, se compone de paneles informativos y audiovisuales con testimonios reales, entrevistas interactivas con expertos en la materia, juegos que ayudan a identificar situaciones de soledad y talleres creativos para aportar soluciones desde la ciudadanía.

El recorrido está dividido en cuatro etapas: sensibilización, demostración, información y creatividad, con el propósito de generar empatía, mostrar soluciones reales, informar sobre el papel activo que puede tomar cada persona en la lucha de la soledad no deseada, fomentando la creación de respuestas comunitarias para paliar la situación.

Por lo tanto, "no es una exposición convencional", ha apuntado Carmen Susín, que ha calificado esta iniciativa como "una experiencia inmersiva que acerca al visitante a las vivencias reales de personas que enfrentan la soledad desde distintos contextos: mayores, jóvenes, vecino de grandes ciudades o de pequeños pueblos". Porque la soledad no deseada, ha advertido, "no discrimina y puede afectar a cualquiera".

ACTUAR

La presidenta autonómica de Cruz Roja ha recalcado: "A nosotros nos interesan la humanidad y la dignidad de las personas". Ha incidido en la importancia de "actuar" contra la soledad no deseada y concienciar a la sociedad, por ejemplo, a través de acciones como la muestra 'Un momento a solas'.

"Esas acciones sabemos que pueden dar fruto o no pueden dar fruto, pero en Cruz Roja siempre nos van a dar fruto, siempre vamos a ser capaces de aportar de alguna manera y ayudar al que lo necesite", ha expresado Cintora, quien ha destacado la importancia de que las instituciones trabajen conjuntamente.

En definitiva, "tenemos que ser capaces de hacer entender que la soledad, antes o después, en un momento u otro de nuestra vida, la sentimos", ha resumido Pilar Cintora.

En este sentido, el director provincial de Inclusión Social de Cruz Roja Zaragoza, Julián Martínez, ha subrayado: "Queremos mostrar todos los perfiles que hay detrás de esa soledad no elegida, que van desde los jóvenes hasta familias monomarentales, o soledad en el trabajo, algo de lo que tampoco se habla mucho, pero está ahí".

UN ESPACIO EMBLEMÁTICO

El director general de Mayores, Máximo Ariza, ha comentado que el lugar en el que se ubica la exposición sobre la soledad no deseada no es casual y ha recordado los distintos usos que ha tenido el Edificio Pignatelli, como Casa de Misericordia, entre otros. "En sus muros entraban todos aquellos que molestaban fuera, por eso, queremos unir el valor del edificio con la Estrategia contra la soledad no deseada", ha aclarado.

Ariza ha detallado que se trata de una exposición "totalmente interactiva" en la que los escolares y visitantes tomarán conciencia de los distintos tipos de soledades no deseadas, ya que no solo afecta a las personas mayores, también alcanza a los jóvenes y a personas extranjeras.

Las visitas están dirigidas a personas mayores de 14 años y organizadas por voluntarios de Cruz Roja "debidamente formados, ha indicado Máximo Ariza. Se han establecido tres turnos para visitar a la muestra, a las 10.00, 11.00 y 12.00 horas, con dos accesos posibles --por la puerta principal o por el lado izquierdo del Edificio Pignatelli--. Estará abierta hasta el 15 de diciembre.

La visita para grupos se ha organizado como máximo para 12 personas y en caso de que sea necesario se habilitará un horario de tarde, previa consulta con Cruz Roja.

SOLEDAD NO DESEADA EN ARAGÓN

Acerca del riesgo de padecer soledad no deseada en Aragón, el director general de Mayores ha precisado que del total de 170.000 hogares unipersonales contabilizados en la comunidad autónoma, 75.000 corresponden a personas mayores de 65 años, lo que representa un "riesgo" de padecer este problema que se incrementa en función de la edad, las barreras arquitectónicas para acceder a la vivienda y la red de apoyo vecinal.

Según estadísticas del Teléfono del Mayor a las que ha hecho referencia Máximo Ariza, "alrededor del 10% de población de personas mayores de 65 años estaría sufriendo soledad" en Aragón.