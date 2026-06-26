Cruz Roja refuerza en Huesca sus acciones preventivas frente a las olas de calor

HUESCA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Huesca se suma a la campaña frente al calor con recomendaciones especiales a las personas que trabajan al aire libre y refuerza sus acciones de prevención en general, según ha informado el responsable de Salud de la entidad en Huesca, Martín Cárdenas.

'Caliente, caliente, frío, frío' es el nombre de la nueva campaña de información y sensibilización de Cruz Roja, para promover hábitos saludables que contribuyan a evitar o reducir el impacto negativo del calor extremo en la salud. "Hidratarse, evitar algunos tipos de bebidas, estar en ambientes frescos, recudir la actividad física, llevar ropa adecuada o consumir alimentos ligeros son algunas recomendaciones, que deben acentuarse entre la población en situación de vulnerabilidad, como bebés, niños, lactantes, mujeres embarazadas, personas mayores o aquellas con enfermedades que pueden agravarse por el calor", ha apuntado Cárdenas, quien ha hecho especial hincapié en las personas que trabajan al aire libre.

Ha dicho que "hay que prestar mucha atención a los trabajadores que, por ejemplo, están en la vía pública, con todo el calor y ellos deben seguir unas recomendaciones espaciales, como tener protección solar y ocular, llevar vestimenta y calzado adecuado, beber mucha agua continuamente o comer frita con alto contenido en agua como sandía o meló y, sobre todo, organizar el trabajo para que se pueda parar".

Así, Cruz Roja Huesca complementa esta campaña con acciones de sensibilización dirigidas a la población más expuesta. Entre ellas, destacan las intervenciones en calle con información sobre los riesgos asociados a las altas temperaturas y recomendaciones básicas de prevención, así como la difusión de consejos a través de las agendas del proyecto de Teleasistencia, facilitando un seguimiento cercano y continuo de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Cárdenas ha manifestado que "tratamos de dedicar el mayor tiempo posible a las personas mayores, que son d ellos más vulnerables, están en casa y no tienen conciencia del peligro que para ellos puede suponer salir al mediodía y eso por ejemplo es un tema del que les informamos, hablamos con ellos y vamos viendo cómo están".