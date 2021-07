Cs pide al Ejecutivo aragonés que tome medidas ante la decisión de Renfe de dejar a Aragón con "unos trenes de tercera"

ZARAGOZA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón ha solicitado al Gobierno autonómico que tome medidas ante la decisión de Renfe de dejar a esta comunidad con "unos trenes de tercera" para las líneas Zaragoza-Teruel y Huesca-Canfranc. Así lo ha afirmado el portavoz de Cs en Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, Carlos Ortas, tras registrar una pregunta al respecto para su respuesta oral ante el pleno de la cámara.

Renfe ha aprobado esta semana la licitación de compra de 57 trenes eléctricos. En concreto, la compañía ha puesto en marcha un contrato por el que aumentará su flota en 29 cercanías y 28 vehículos destinados a dar servicio de media distancia, ha detallado el parlamentario. No obstante, esas licitaciones "parece que no van a cumplir las expectativas de Aragón", dado que se trata de trenes cuya tracción imposibilita que puedan ser utilizados en la línea Zaragoza-Teruel y en la Huesca-Canfranc, donde no hay catenaria.

Esta demora deja como tren de referencia de nuevo el obsoleto "tamagochi" para la línea de Huesca a Canfranc, el automotor diésel 596, que solo se emplea en esta línea y en una gallega. Deja el TRD 594 en la línea de Zaragoza a Teruel, tren que se está dejando de emplear en líneas de Castilla León, y que se llegó a conocer cómo "tren de retraso diario" por sus nombre, TRD 594, ha señalado Ortas.

"Todos los compromisos con el Gobierno de Aragón no se van a cumplir aunque, eso sí, está la promesa sine die de utilizar la línea de Canfranc como prueba piloto de una compañía para un futuro tren de hidrógeno o a la posibilidad que ha dejado Renfe de aumentar con 52 trenes más híbridos", ha apuntado.

En este punto, ha recordado que el Gobierno de Aragón sigue con la apertura de la línea a Francia por Canfranc "trabajando duro", con una de las reivindicaciones históricas de Aragón por bandera y con la necesidad de un tren acorde a este siglo, que pueda hacer los trayectos entre capitales; "continuamos con un déficit inversor en la provincia de Teruel, histórico, y un tren ahora mismo que no puede competir con el coche, ni en Teruel ni en Canfranc, en lo que respecta a la duración del viaje", ha lamentado.

Por todo ello, tras comprobar que la compañía "incumple una vez más sus promesas y deja a estas líneas con unos trenes de tercera", la formación naranja ha pedido conocer las acciones que llevará a cabo el Gobierno aragonés y la consejería de Vertebración del Territorio para instar a Renfe a mejorar la maquinaria de estas líneas de media distancia en la comunidad.