Cs pide al Gobierno de Aragón que aclare el "limbo jurídico" de la recomendación de no viajar

ZARAGOZA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez, ha pedido este martes a la consejera de Presidencia del Gobierno autonómico, Mayte Pérez, que aclare el "limbo jurídico" que supone la recomendación a los habitantes de los municipios que se encuentran en Fase 2 flexibilizada de no salir de sus localidades.

El dirigente de Cs ha manifestado su "preocupación" por la curva ascendente de contagios en varios puntos de Aragón, aunque ha celebrado que "de momento" no tiene un impacto hospitalario "grave" y que el Ejecutivo regional está haciendo "cuanto está en su mano" para poder controlar los rebrotes de COVID-19.

Pérez ha enviado una carta a la consejera de Presidencia este martes para proponerle que convoque una reunión con los portavoces parlamentarios para que los vecinos de la ciudad de Zaragoza y otros municipios en Fase 2 flexibilizada conozcan con exactitud el alcance de la medida, de cara al inicio del mes de agosto, tradicionalmente vacacional, ha informado en rueda de prensa.

Ha observado que muchas personas han comprometido un gasto en hoteles y otros establecimientos para pasar sus vacaciones, pero al ser una recomendación y no una obligación el no desplazarse, no disponen de herramientas jurídicas para reclamar, si es necesario, la devolución de los pagos realizados.

"Esa figura de recomendación, como tal, no tiene una validez jurídica suficientemente contundente para poder recuperar el dinero de billetes de tren o de reservas hoteleras", ha dicho y ha señalado que "los aragoneses necesitamos saber si nos podemos ir de vacaciones y con qué garantías para no sufrir un menoscabo económico".

LO MENOS DESEABLE

El portavoz parlamentario de Cs ha dejado claro que "lo menos deseable" sería que el Gobierno aprobara una orden de prohibición de desplazamientos, añadiendo que "muchas empresas del sector turístico se van a agarrar a no devolver el dinero adelantado, si no hay una norma" que obligue a permanecer en el domicilio, de ahí su petición de que aclare el "limbo jurídico" mencionado "cuanto antes".

"No se puede criminalizar" a quienes han salido de los municipios afectados, ha considerado Pérez, para quien "procede aclarar cualquier duda, dejar las cosas claras" y desmentir "los bulos sobre cosas que no tienen ni pies, ni cabeza", ha esgrimido.

Asimismo, ha considerado "lógico" que los aragoneses quieran saber qué opciones tienen "para conciliar el deseo unánime de todos de salvar vidas", con la toma de decisiones sobre sus vacaciones "con tiempo suficiente" para "evitar todos los perjuicios económicos".

CARTA

En su misiva, Cs ha agradecido a Mayte Pérez "la celeridad" con que el Gobierno regional atendió, la semana pasada, su petición de reunir a los portavoces parlamentarios para informarles sobre la evolución de la COVID-19 y le ha trasladado su "inquietud" por la situación creada respecto al periodo vacacional de agosto.

También ha sostenido en ella que "no es justo" que la actitud "responsable y solidaria" que supone seguir las recomendaciones del Gobierno de Aragón "pueda suponer un quebranto para nadie", por lo que ha considerado que deberían activarse todas las medidas destinadas a ofrecer seguridad jurídica las empresas y amparar los derechos de los consumidores "que hayan sido invitados a no abandonar sus residencias habituales y decidan actuar de una manera sensata y responsable".

Pérez ha reconocido "la dificultad que entraña ofrecer respuestas concretas a las dudas que están ahora mismo en la calle", añadiendo que desconoce si será suficiente seguir las recomendaciones marcadas hasta el momento para atajar los contagios "o si, finalmente, habrá que adoptar medidas más drásticas" en el caso de que la curva de contagios siga ascendiendo.