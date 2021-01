Cs Teruel reclama al Gobierno medidas para reducir la factura de luz de los turolenses

TERUEL, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) Teruel presentará en todas las instituciones de la provincia una iniciativa para instar al Gobierno a aplicar medidas que reduzcan la factura de luz de los turolenses ante su incremento del 27% en mitad de una ola de frío y de una severa crisis económica.

La formación naranja reclama al Gobierno más medidas en este sentido, como establecer un tipo de IVA reducido (10%) para las facturas de la luz y del gas natural, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia de la covid-19; realizar una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos que determinan su coste actual e impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno.

Su portavoz, Ramón Fuertes, ha explicado que Cs llevará esta reclamación al próximo pleno de la Diputación Provincial y a los del resto de instituciones turolenses en las que la formación liberal está presente con el objetivo de "lanzar un mensaje claro y contundente, dejando patente que, si el Ejecutivo no baja el precio de la factura a los ciudadanos, es por que no quiere". "Es inadmisible que en las actuales circunstancias el Gobierno no haga nada, pues existen muchas fórmulas. Los partidos que criticaron las subidas cuando no gobernaban, ahora no quieren escuchar las propuestas de Ciudadanos para que las familias y empresas paguen menos por la energía", ha señalado.

Asimismo, Fuertes ha considerado que las instituciones deben reducir el enorme impacto de la subida del precio de la electricidad en las familias y los consumidores vulnerables en plena ola de frío, con cuarentenas sanitarias, un toque de queda que obliga a permanecer muchas horas en los hogares y una grave crisis económica para los autónomos y pymes derivada de la pandemia de la COVID-19.

Además, la formación liberal solicitará el apoyo de las instituciones para instar al Gobierno de España a acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, sacando los impuestos de electricidad e hidrocarburos de la base imponible del IVA, rebajando enormemente los precios de la electricidad a las familias y empresas españolas y haciendo más competitiva nuestra economía, al situar estos costes en línea con los de nuestros socios europeos.