Cultiva Monegros Norte celebra su quinta edición como referente nacional de innovación y transferencia agraria

Cultiva Monegros Norte desarrollará su quinta edición en Albero Bajo - Grañén para acercar a empresas, cooperativas y productores algunos de los desafíos, investigaciones y mejoras tecnológicas relacionadas con el sector agrario - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Cultiva Monegros Norte celebrará los próximos 13 y 14 de mayo su quinta edición consolidada como una de las grandes citas nacionales vinculadas a la innovación agraria, la transferencia de conocimiento y el desarrollo tecnológico aplicado a los cultivos extensivos. La jornada, que tendrá lugar en Albero Bajo (Huesca), reunirá a más de 60 empresas, entidades técnicas, cooperativas y profesionales del sector en un espacio de 15 hectáreas dedicado a mostrar sobre el terreno las últimas novedades en mejora vegetal, fertilización, sanidad vegetal, nuevos cultivos y agricultura 4.0.

La presentación oficial de la feria ha tenido lugar este jueves 7 de mayo en la sede de Caja Rural de Aragón, entidad patrocinadora del evento, donde representantes del sector cooperativo, técnico y empresarial han destacado el crecimiento experimentado por Cultiva desde su nacimiento y el papel estratégico que desempeña actualmente en el futuro de la agricultura aragonesa.

El director de Negocio Agrario de Caja Rural de Aragón, Rubén Artieda, ha subrayado durante su intervención que el sector agrario "no es ajeno a toda la evolución tecnológica y digital que estamos viviendo en nuestra sociedad" y ha defendido que eventos como Cultiva son "fundamentales" para que los agricultores puedan conocer de primera mano soluciones innovadoras y herramientas de última generación.

Artieda ha incidido en que el desarrollo rural y la evolución del sector agroalimentario pasan por espacios capaces de generar "una transferencia real del conocimiento", favoreciendo explotaciones más competitivas, más viables y más profesionalizadas" en un contexto cada vez más exigente.

"Eventos como este son fundamentales para fomentar la agricultura extensiva moderna y sostenible, con mejoras tecnológicas que permitan a los agricultores adaptarse al futuro", ha señalado.

La quinta edición de Cultiva llega además en un momento de crecimiento para el proyecto, que comenzó hace cinco años en Sariñena y que posteriormente ha pasado por localidades como Sádaba, Barbastro o Alcañiz. Este año el evento se instala en pleno corazón del regadío monegrino.

UN EVENTO QUE UNE EMPRESAS, COOPERATIVAS Y PRODUCTORES

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, José Víctor Nogués, ha definido Cultiva como "el acontecimiento más importante a nivel nacional en transmisión de conocimiento sobre nuevas tecnologías e investigación de cultivos".

Nogués ha valorado la colaboración público-privada que sustenta el proyecto, destacando la implicación de cooperativas, empresas y administraciones para mantener al sector agrario "a la última en innovación".

"Tenemos claro que debemos mantener a agricultores y ganaderos conectados con las nuevas tecnologías y con las últimas investigaciones. Lo que se hace aquí se transmite después al día a día de las explotaciones", ha explicado.

En este sentido, ha advertido de que el sector agrícola europeo necesita apostar por modelos productivos diferenciados frente a la competencia internacional. "No podemos competir con la agricultura de Sudamérica ni con los transgénicos de Brasil. Tenemos que hacer cosas diferentes y apostar por la calidad, la trazabilidad y el producto local", ha afirmado.

El dirigente cooperativo ha insistido además en la necesidad de reforzar la profesionalización del campo y favorecer el relevo generacional. "No vale cualquier improvisación. El sector necesita profesionales, estructuras organizadas e nvestigación aplicada para que los jóvenes puedan quedarse en el territorio", ha señalado.

Por su parte, el presidente de Secadero Cereales Santiago de Grañén, Pablo Catalán, ha contextualizado la dimensión agrícola de la SAT organizadora, integrada por 130 socios y con actividad en 23 municipios.

La entidad trabaja actualmente sobre unas 7.000 hectáreas de cereal y alrededor de 1.500 hectáreas de forrajes, además de contar con infraestructuras de secado y procesado agrícola. Catalán ha defendido que inciativas como Cultiva son "clave" para mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones.

"Necesitamos datos reales y objetivos en campo. Con los costes de producción tan elevados y los márgenes tan ajustados, proyectos como este son fundamentales para crear estrategias de fertilización, riego y control de enfermedades", ha asegurado.

MEJORA VEGETAL, FERTILIZACIÓN Y AGRICULTURA 4.0

El jefe de la Unidad de Cultivos Herbáceos vinculado a la Red Arax y al Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, Miguel Gutiérrez, ha expuesto que Cultiva se ha convertido en una estructura "única en España" por su capacidad de integrar investigación pública, empresas privadas y agricultores en un mismo espacio práctico de demostración.

La feria contará este año con más de 60 empresas participantes, de las cuales 24 dispondrán de espacios expositivos donde mostrarán sus avances en mejora genética, fertilización, sanidad vegetal, bioestimulación, maquinaria avanzada y nuevas tecnologías agrícolas.

Entre las principales novedades destacan las demostraciones de agricultura 4.0, con maquinaria equipada con sistemas de autoguiado, drones y nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al trabajo agrícola.

Además, la feria incluirá ensayos relacionados con variedades de cebada, trigo, avena, trigo duro o proteaginosas, así como proyectos específicos vinculados a la reducción de la huella de carbono y la optimización de fertilizantes.

En el ámbito de la fertilización participarán algunas de las principales compañías nacionales del sector, como Fertiberia, Timac Agro, Eurochem o Fertinagro Biotech, que colaboran en ensayos y recomendaciones agronómicas cuyos resultados serán posteriormente publicados. Cultiva también mostrará trabajos relacionados con cebada maltera y trigos extensibles.

ADORMIDERA, SOJA Y NUEVOS CULTIVOS PARA EL FUTURO

Uno de los principales atractivos de esta edición será la presencia de Alcaliber, empresa dedicada al cultivo de adormidera para uso farmacéutico, que mostrará por primera vez en Aragón un cultivo experimental de papaver destinado a la producción de alcaloides para medicamentos analgésicos.

La feria servirá además para presentar otros cultivos alternativos sobre los que trabaja la Red Arax, como la soja destinada al consumo humano o la camelina, dentro de una estrategia orientada a diversificar producciones y generar nuevas oportunidades económicas para el sector.

"Buscamos nuevas alternativas que permitan mantener explotaciones viables y adaptadas a las nuevas demandas del mercado", ha explicado Gutiérrez.

Las jornadas incluirán además un amplio programa técnico con conferencias, mesas redondas y ponencias especializadas. Entre ellas destaca la participación del meteorólogo Eduardo Lolumo, que abordará el impacto del cambio climático en la agricultura y la adaptación de los cultivos a las nuevas condiciones climáticas.

MÁS DE 2.000 VISITANTES Y UN MODELO DE CRECIMIENTO

La organización estima superar este año los 2.000 visitantes entre las dos jornadas, con cerca de 1.500 personas inscritas por día y presencia de asistentes procedentes de Aragón, Cataluña, otras comunidades autónomas e incluso empresas internacionales.

El perfil principal seguirá siendo el de agricultores y profesionales vinculados al regadío de Monegros y Somontano, aunque también acudirán técnicos, cooperativas y empresas relacionadas con el sector agroalimentario.

Gutiérrez ha defendido el formato práctico y presencial de Cultiva frente a otros modelos más expositivos. "El agricultor necesita ver, tocar y entender aquello que se le está enseñando. Por eso este modelo funciona", han apuntado.

"La cifra de asistentes no es lo más importante. El verdadero éxito es crear una estructura de trabajo real en campo que conecte productores, industria y empresas en un mismo espacio de conocimiento", ha concluido Gutiérrez.