El Curso Internacional de Defensa abordará, en Jaca, los desafíos de África con un aumento del 20% de alumnos

La XXXII edición de los cursos de Jaca se centra en África para analizar la seguridad y defensa del futuro

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XXXII Curso Internacional de Defensa, organizado por la Cátedra "Miguel de Cervantes de las Armas y las Letras" de la Academia General Militar (AGM) junto con la Universidad de Zaragoza, se va a desarrollar bajo el título "Descifrando África: claves para la seguridad y defensa del mañana" y las ponencias y debates se celebrarán en el Palacio de Congresos de la ciudad de Jaca entre los días 15 y 19 de septiembre

Se ha presentado en el Palacio de la Antigua Capitanía General de Zaragoza con la presencia del general director de la Academia General Militar (AGM), Prudencio Horche; el director del curso, el coronel Carlos Domínguez; y el vicerrector de Innovación, Transferencia y Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza, Manuel González.

En su intervención, el general director, Prudencio Horche, ha agradecido los apoyos externos que hacen posible que este Curso se lleve a cabo. Especialmente, los del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Jaca. También colaboran en la organización la Fundación Ibercaja, la Fundación Manuel Giménez Abad, la Diputación de Huesca y otras entidades aragonesas como la Institución Fernando el Católico o el Centro Universitario de la Defensa, este último además como patrocinador.

En la presentación se ha puesto de manifiesto que el objetivo del curso es contribuir a la difusión de la cultura de defensa, analizando temas actuales relacionados con el Ejército de Tierra, que sean de interés para estudiantes universitarios y de postgrado, así como para militares y civiles en general. La finalidad es que civiles y militares, juntos, profundicen en un asunto de actualidad, desde una perspectiva de seguridad y defensa.

El general Prudencio Horche ha incidido en la relevancia de "descifrar lo que está sucediendo en África: qué está pasando con los recursos naturales, con las grandes potencias que están presentes en este continente y cómo se aproximan a él las organizaciones internacionales, así como incidir en cuáles son los intereses de España".

Además, los análisis, reflexiones y debates no solo se centrarán en la inmigración y asuntos relacionados con la seguridad y la defensa, "sino que también se abordarán otros ámbitos como el comercio, el desarrollo y la ayuda a los países africanos".

Para ello, se va a contar con 15 ponentes expertos desde profesores y catedráticos del ámbito académico, a oficiales de las Fuerzas Armadas, diplomáticos y representantes de distintas administraciones.

En su intervención, el director de la AGM ha ofrecido algunos datos de interés. En concreto, está prevista la inscripción de 190 alumnos, casi un 20 por ciento más que el año pasado, la mitad de ellos becados que se alojarán en la Residencia Universitaria de Jaca.

El 60 por ciento son menores de 35 años, un tercio son mujeres y hay representantes de seis países. Además, se han inscrito alumnos de todas las comunidades y ciudades autónomas españolas, y de 20 universidades.

En este sentido, la representación de la Universidad de Zaragoza ha crecido mucho en esta edición, ha hecho notar. También van a participar en tareas organizativas y como alumnos del curso cadetes de la Academia General Militar y de West Point (Estados Unidos).

PROGRAMA

Durante la presentación, el coronel Carlos Domínguez ha desglosado el contenido del programa. La primera jornada, el 15 de septiembre, se dedicará a analizar la situación de África en el marco geopolítico actual, considerando los intereses en el continente de diversas potencias --China, Rusia, EE.UU. u otras--, así como el papel de la OTAN y de la Unión Europea en África.

La segunda jornada, el martes 16, reunirá a expertos que hablarán sobre los recursos africanos --energéticos y minerales, entre otros--, así como sobre ciertos elementos de inestabilidad actual en el continente, como son su explosión demográfica e implosión democrática y la existencia de terrorismo y de crimen organizado.

El miércoles 17, la jornada central del curso tratará sobre los motivos y las zonas de conflicto en el continente africano. Al día siguiente, los debates se centrarán en las áreas de especial interés para España, siempre desde una perspectiva de seguridad y defensa: El Magreb, el Sahel y Golfo de Guinea y el Cuerno de África.

Finalmente, el curso se cerrará dedicando una jornada a analizar el papel presente y futuro de España en el continente africano.

LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

En la presentación también ha intervenido el vicerrector de Innovación, Transferencia y Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza, Manuel González, quien ha destacado el interés del contenido del curso, ya que "incide en importantes cambios que se están produciendo en la sociedad".

"Algunos tienen que ver con la investigación --ha proseguido--, las tecnologías duales o la geoestrategia mundial y, en este último ámbito, profundizar en lo que está sucediendo en África es muy importante".

Además, Manuel González ha enmarcado la relevancia del curso en los nuevos compromisos de seguridad y defensa, "y en este sentido la Unión Europea está teniendo muy en cuenta los cambios políticos que tiene que afrontar".

Por lo tanto, ha concluido, "foros como el Curso de Defensa de Jaca sirven para analizar hacia dónde debe orientarse la investigación y el desarrollo en un momento crítico para Europa".

CICLO PARALELO

Por otra parte, de forma paralela al desarrollo del Curso en Jaca, del 15 al 18 de septiembre, como viene siendo habitual en la programación de los últimos años, se desarrollará un ciclo paralelo compuesto por una conferencia diaria impartida en las instalaciones del Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja en Zaragoza, a las 19.00 horas.