El Curso Internacional de Defensa de Jaca sostiene que dominar la comunicación protege la legitimidad de los ejércitos

Mesa presidencial de la clausura del XXXIII Curso Internacional de Defensa, que se celebra en Jaca (Huesca) - EJÉRCITO DE TIERRA

JACA (HUESCA), 2 (EUROPA PRESS)

El teniente general retirado del Ejército de Tierra, Francisco José Gan Pampols, ha asegurado en el XXXIII Curso Internacional de Defensa, que se celebra en Jaca (Huesca), que "dominar la comunicación estratégica es la única vía para que la legitimidad de los Ejércitos esté protegida".

Gan Pampols ha pronunciado la conferencia de clausura del XXXIII Curso Internacional de Defensa que durante toda esta semana se ha desarrollado en Jaca bajo el título 'El poder de la información: Medios de comunicación en los conflictos actuales, su influencia en las operaciones militares'.

La clausura ha estado presidida por el teniente general Antonio Jesús Cabrerizo, Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, y en el acto han participado el general director de la AGM, Prudencio Horche; el alcalde de Jaca, Carlos Serrano, y coronel director del Curso de Defensa, Carlos Pascual.

El teniente general Francisco José Gan Pampols ha hablado sobre 'Integración de medios de comunicación y militares: perspectivas futuras'. En su intervención ha explicado el origen histórico de esa relación, cómo ha ido evolucionando y la necesidad que existe, en la actualidad, de que haya una comunicación estratégica.

Es decir, ha proseguido el ponente, "que no esté impuesta, sino que sea admitida por los medios civiles; esa comunicación estratégica es la única posibilidad de contrarrestar todas las intoxicaciones que se están produciendo en el dominio cognitivo, que son muchas y continuas y pueden llegar a impedir que se alcance el éxito de una operación militar".

USAR LA IA

Entre sus conclusiones, el teniente general Francisco José Gan Pampols ha incidido, sobre todo, en que "hay que estar preparados". "La comunicación no se improvisa y, muy importante, debemos tener en cuenta que hoy en día se comunica con todo, con lo que se hace y con lo que no se hace".

Además, ha señalado que hay que ser especialmente cuidadosos "con las imágenes en la época de la Inteligencia Artificial, que hay que someter a pruebas de falsificación".

En este sentido, se ha mostrado partidario de "utilizar la Inteligencia Artificial a favor, es decir, para localizar los bots, los chat box o las fake news". También se ha preguntado qué oportunidad tiene la IA aplicada a la comunicación estratégica civil y militar.

En este sentido, el ponente ha asegurado que "se puede mantener el tono informativo con gran precisión, detectar las redes maliciosas y generar campañas instantáneas de contrainformación".

Su ponencia ha concluido con la afirmación de que "la inversión definitiva en el siglo XXI, la credibilidad, no es un lujo que se consiga a través de las relaciones públicas, es una armadura. Es la protección".

Ha asegurado que "invertir en transparencia, respetar el cortafuegos ético y dominar la comunicación estratégica son las únicas vías para asegurar que el activo militar más crítico, que es la legitimidad de los ejércitos, está protegido y es operativamente útil".

DILEMAS ÉTICOS

Por otra parte, en la jornada de este viernes, que se ha desarrollado bajo el lema 'Ética, regulación y futuro en la comunicación militar', también ha intervenido el periodista, escritor y fotógrafo, Amador Guallar, reportero en Afganistán de 2008 a 2018.

Su conferencia se ha centrado en lo que se puede y lo que no se puede hacer cuando un corresponsal está en un escenario de conflicto. "No son leyes que estén escritas en algún sitio, pero, a mi juicio, es la forma en la que los corresponsales debemos conducirnos para no caer en el trabajo para un bando, en las mentiras o en la exposición de gente no debería estar expuesta".

Amador Guallar ha resumido su intervención en los que considera los diez mandamientos del corresponsal de guerra. "Por supuesto, uno de los más importantes, es no mentirás; no trabajarás para un bando; verificarás incluso aquello que quieres creer; protegerás a tus fuentes; no convertirás el sufrimiento en espectáculo; no expondrás innecesariamente a civiles y periodistas locales; no revelarás información operacional que pueda matar a alguien; reconocerás tus propios sesgos; no confundirás valentía con temeridad y, por último, recordarás que volver vivo también forma parte de tu trabajo".

A su juicio, "desgraciadamente el primero, no mentirás, es el que menos se suele cumplir porque muchos periodistas llegan a los lugares de conflicto con una idea preconcebida del bando bueno y malo, cuando lo que normalmente hay es una escala de grises".

"Es verdad que en la guerra de Ucrania, por ejemplo, hay un agresor y un agredido, pero claro, no es tan fácil como eso, porque sí vas al Donbás y preguntas a la gente prorusa te contarán una historia diferente". Por lo tanto, ha concluido Amador Guallar, "es muy importante llegar a los sitios con la cabeza limpia, escuchar a todo el mundo y trasladarlo para que tu audiencia llegue a sus propias conclusiones. Nosotros no estamos para crear una opinión, estamos para dar la información a la gente".

De todos sus mandamientos, uno que el ponente considera fundamental es "reconocer tus propios sesgos. Todos los tenemos, aunque creamos que no, y es importante conocerlos para que el relato llegue bien a la audiencia. Si tus sesgos lo rompen, ya no es la historia sino tu historia, cuando el periodista solo debería ser un mensajero. No estamos en las zonas de conflicto para ser protagonistas".