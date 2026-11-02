Daniel Alda (Vox) anima a acudir al acto de Abascal en Teruel: "Desalojaremos a Pedro Sánchez de la Moncloa"

El cabeza de lista de Vox por Teruel, Daniel Alda, anima a acudir al acto de Santiago Abascal convocado para el 5 de noviembre. - VOX

TERUEL 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso por la provincia de Teruel, Daniel Alda, ha animado a los turolenses a asistir al gran acto público con Santiago Abascal el jueves 5 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Palacio de Congresos de Teruel para dejar claro "la necesidad de desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa". Ha recordado que en ese mismo escenario, el 12 de enero del presente año, tuvo lugar la presentación de candidatos de Vox para las elecciones autonómicas del 8 de febrero.

En esta línea, Alda ha incidido en que "fruto de aquellos resultados, con el apoyo de más de 13.500 votantes en la provincia de Teruel, logramos introducir la prioridad nacional en las políticas del Gobierno de Aragón", en el acuerdo de Gobierno que se firmó el 22 de abril. Ha puesto en ejemplos de convocatorias de ayudas ya publicadas en el BOA como las dirigidas a los partos múltiples o a proyectos en materia de familia. "Y muy pronto la prioridad nacional va a estar presente en la Ley de Vivienda de Aragón", ha agregado.

Ha analizado que "los recursos y las ayudas públicas son finitos, por lo que deben ser destinados prioritariamente para los nuestros, para los de casa". "Por eso mismo, también tenemos claro que hace falta una remigración de todos aquellos que vienen únicamente a vivir de las ayudas sociales que tanto necesita el pueblo español; una deportación de aquellos extranjeros, legales o ilegales, que cometan delitos; y una repatriación de todos los inmigrantes que hayan venido al margen de la ley", ha resumido.

Alda ha criticado el "fraude" de Teruel Existe porque "con su voto a favor de Pedro Sánchez fueron decisivos para demoler la central térmica de Andorra y dejar sin empleo a la comarca", así como "para impedir la construcción de infraestructuras imprescindibles para nuestra provincia como la A-68 o el Corredor Cantábrico-Mediterráneo de doble vía y altas prestaciones".