Daniel Pérez (Cs): "Ciudadanos defenderá la educación concertada, la especial y el castellano allí donde se le ataque".

ZARAGOZA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos Aragón ha participado en las manifestaciones de las tres capitales de provincia para defender la libertad educativa de los aragoneses, y reclamar la derogación de la 'Ley Celaá' al "no contar con el consenso de la comunidad educativa y cercenar libertades básicas como la de elección de centro". El líder de Ciudadanos Aragón, Daniel Pérez, ha resaltado también que su formación protegerá la educación concertada, la especial y el castellano "allí donde se le ataque".

Pérez ha asistido a la concentración de la capital aragonesa, junto a la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, y el portavoz de Cs en Educación, Cultura y Deporte en las Cortes de Aragón, Carlos Trullén.

"Cs no esta aquí para atacar a nadie, sino para defender a la sociedad en general de quienes la atacan. En este caso, a la educación concertada y a la especial, a algo tan básico y fundamental como a la defensa a ultranza del castellano como lengua común", ha resaltado.

Según el líder de Cs en la Comunidad, "la 'Ley Celaá' no es que nazca muerta, es que nace en total descomposición: porque esta es una ley que nace sin consenso ni diálogo, aprobada por un solo voto en el Congreso".

Ciudadanos ha mostrado su firme oposición a la ley y ha reclamado una vez más la necesidad de buscar y alcanzar un "gran" Pacto Educativo; un "gran" Pacto Nacional por la Educación que supere las ideologías y los sectarismos y siente las bases de una educación de calidad para toda una generación.

LEY SIN CONSENSO

En este sentido, Daniel Pérez ha resaltado que España no necesita una nueva ley educativa que nazca sin consenso. "La 'Ley Celaá' no tiene el consenso de la comunidad educativa, entre otras cosas, porque no se le ha permitido comparecer durante la tramitación, pero tampoco goza de aceptación entre la oposición ni en la Conferencia Sectorial de Educación", ha lamentado.

Asimismo, el portavoz de Cs ha considerado que esta ley es "nociva para los españoles" porque ahonda en las desigualdades, desprecia el esfuerzo de los alumnos y elimina el español como lengua vehicular en todo el Estado. Por ello, Ciudadanos Aragón se reunirá esta semana con representantes de la escuela concertada de la plataforma 'Más Plurales' para seguir uniendo fuerzas y defendiendo en todos los ámbitos la libertad educativa de los aragoneses.

HUESCA Y TERUEL

La manifestación de Huesca ha contado con la participación de la coordinadora de Ciudadanos Huesca, Sara Giménez, y los diputados autonómicos de Cs por la provincia, Jara Arnal y Carlos Ortas.

Asimismo, en la capital turolense han participado el portavoz coordinador de Ciudadanos en la provincia, Ramón Fuertes; la diputada autonómica Loreto Camañes, y la concejal del Ayuntamiento de Teruel, Nuria Tregón.