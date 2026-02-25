Daroca analiza este sábado experiencias innovadoras sobre servicios comunitarios en el medio rural

El presidente de la Comarca Campo de Daroca, Javier Lafuente; la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro; María Lina Hernando (Asociación 'La Frontera Olvidada'; y Luisa Marín (Coordinadora '87 razones y más'. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad zaragozana de Daroca acogerá este sábado, 28 de febrero, una jornada informativa y de reflexión sobre los servicios comunitarios en el medio rural --en concreto, servicios sociales, educativos y transporte--, donde los asistentes abordarán modelos alternativos y experiencias innovadoras en este ámbito.

La jornada se ha presentado este miércoles en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) con la presencia de la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro; el presidente de la Comarca Campo de Daroca, Javier Lafuente; María Lina Hernando, de la Asociación 'La Frontera Olvidada'; y Luisa Marín, de la Coordinadora '87 razones y más'.

Lázaro ha destacado el "firme compromiso" de Daroca por los servicios sociales y comunitarios, que serán los protagonistas de este espacio de reflexión compartida entre representantes institucionales, profesionales y vecinos en torno a cómo funcionan estos servicios en los pueblos y cuáles son los retos en un contexto marcado por la despoblación y el envejecimiento.

"Compartir buenas prácticas es el primer paso para impulsar cambios reales y sostenibles", ha apuntado la diputada, en relación a los modelos que ya se están desarrollando en distintos territorios y que demuestran que "es posible mejorar la atención a la ciudadanía desde la cercanía, la cooperación y el aprovechamiento de los recursos locales".

"Apoyar este tipo de encuentros significa escuchar, acompañar y trabajar de la mano de los ayuntamientos y colectivos para construir soluciones a cada realidad", ha añadido, recordando que la DPZ hace su labor con planes como el +Provincia, el de conciliación, el de igualdad, el de soledad no deseada o el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS).

LA IMPORTANCIA DEL TEJIDO ASOCIATIVO

El presidente de la Comarca ha explicado que esta será la tercera edición de esta jornada, que comenzó en la Comarca Comunidad de Calatayud, con la Coordinadora '87 Razones y más' en torno al medio ambiente, continuó en Valdejalón con el colectivo social Cosoval alrededor de la sanidad y, ahora, toma el testigo la Asociación 'La Frontera Olvidada' del Campo de Daroca.

En este sentido, ha resaltado la importancia del tejido asociativo en el medio rural: "Los ayuntamientos no llegan y allí llega la asociación".

Del mismo modo, ha instado a "los políticos de más alto tallaje" a que tomen nota de esta jornada, porque es en las capitales donde tienen que ser conscientes que mantener todos estos servicios "es mucho más costoso".

Desde la Coordinadora '87 Razones y más', Luisa Marín, ha enmarcado el nacimiento de estas jornadas en que, en las asociaciones, se dieron cuenta de que funcionaban "cada uno solo, cada uno por nuestro pueblo", cuando, en general, los problemas son comunes. A ello ha sumado que "no hay que rivalizar" con las administraciones públicas porque asociaciones e instituciones "son complementarias".

PROGRAMA

María Lina Hernando, de la Asociación 'La Frontera Olvidada' y también alcaldesa de Mainar, ha desgranado el programa de la jornada de este sábado, centrado en la importancia de visibilizar la importancia de los servicios en las poblaciones rurales y, en especial, en los aspectos a mejorar "para que la gente decida vivir en nuestros pueblos" o quedarse en ellos quienes ya están. "Si no conseguimos fijar la población que tenemos o que la gente nos escoja para vivir en el mundo rural y formar allí sus familias y trabajar, no tendremos un futuro en nuestros municipios", ha advertido.

Así, tras las recepción, a las 10.00 horas, tendrá lugar la primera mesa, en torno a los servicios sociales, en la que se expondrá dos casos de éxito: el centro de mayores de Codos, que es más pequeño y ofrece una atención más individualizada, que se extiende a aquellas personas que siguen viviendo en sus casas; o el proyecto 'AcompañándoT', que lucha contra la soledad no deseada a través del voluntariado en la ciudad de Teruel.

La segunda mesa girará en torno a los servicios educativos, y más en concreto en la cualificación profesional, con la visita del director provincial del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), José Luis Algás, y el director general de Personal, Formación e Innovación del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno autonómico, José María Cabello, que expondrán la oferta de cursos con certificado de profesionalidad y la oferta de ciclos formativos.

La última mesa abordará la situación del transporte, analizando modelos como la aplicación 'Red de Pueblos', que ofrece transporte a través de la colaboración ciudadana, o el de la Cruz Roja de Cariñena.