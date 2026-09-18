La Delegación del Gobierno estudia medidas tras el fuerte incremento de la criminalidad en Aragón

Reunión para estudiar medidas ante el incremento de la criminalidad en Aragón. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

HUESCA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Aragón ha iniciado este viernes una ronda de reuniones con responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para estudiar medidas para hacer frente al fuerte incremento de la criminalidad en la Comunidad, que lidera el incremento a nivel nacional (+8,8%), más de ocho puntos por encima de la media nacional.

El primero de estos encuentros lo han mantenido este viernes el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo; el comisario jefe de la Policía Nacional en Huesca, Fernando Ascaso, y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Huesca, Luis Enrique Cordobés, que han analizado el balance de criminalidad del primer semestre del año, hecho público este jueves por el Ministerio del Interior.

Este encuentro es el primero de los que los tres subdelegados en Aragón, y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, celebrarán durante los próximos días para impulsar medidas de prevención específicas para los delitos que han experimentado un mayor incremento en la Comunidad Autónoma.

La Delegación del Gobierno ha señalado que en el aumento de la criminalidad en la comunidad ha influido la subida puntual en los homicidios y asesinatos --de uno en 2025 a seis en 2026-- y la cibercriminalidad, pero también marcado por una mayor prevalencia de delitos como los cometidos contra la libertad sexual y los robos con violencia.

MENOS ROBOS EN EL CAMPO

Frente a ello, un trimestre más, el balance certifica el aumento de la seguridad en el campo, con un descenso del 19% en las sustracciones agrícolas. También ha mejorado la tasa de esclarecimiento hasta situarse como la más alta de la última década.

Ha reivindicado también que, a partir de julio, se ha producido un incremento "histórico" de los efectivos policiales disponibles, con una incorporación especialmente significativa en la Guardia Civil, con 466 nuevos agentes en Aragón.

Después de las reuniones, este proceso se trasladará a las sucesivas juntas locales de seguridad, donde se abordarán las problemáticas concretas de cada municipio con sus responsables de seguridad y sus policías locales.

En la primera de estas reuniones, en Huesca, el subdelegado y los responsables policiales han acordado avanzar en las medidas preventivas que ya están en marcha para hacer frente a la violencia de género y la cibercriminalidad, así como en las medidas educativas a través del Plan Director.

José Carlos Campo ha destacado que "tanto Policía Nacional como Guardia Civil están dando respuesta a todos los hechos graves que se producen en nuestra provincia, pero tenemos que trabajar para adelantarnos desde un plano social y educativo, sobre todo en aquellos delitos relacionados con el quebranto de valores básicos de la convivencia, como son la igualdad de género o la resolución pacífica de conflictos".