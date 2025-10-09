Delegación del Gobierno garantiza el mantenimiento de las paradas de bus en Aragón: "Busca enfrentamiento institucional"

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Aragón ha indicado que desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se garantiza el mantenimiento de todas las paradas de las líneas de autobuses interurbanas, asegurando que la ciudadanía no pierda sus actuales oportunidades de viaje aun sin existir acuerdos, por lo que ha acusado al Ejecutivo autonómico de "buscar el enfrentamiento institucional".

Así han respondido a la preocupación trasladada desde el Gobierno de Aragón ante la posible supresión de hasta 151 paradas de autobús de las líneas estatales en Aragón, una vez el Gobierno central sacara adelante en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible con los votos a favor del PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Junts.

Las comunidades autónomas "tenían de plazo hasta el 15 de septiembre para decidir si aceptaban la oferta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para gestionar ellas mismas las rutas intraautonómicas de autobús con una financiación de 40 millones extraordinarios" de aportación estatal, han explicado desde la Delegación del Gobierno en Aragón.

Han añadido que en el caso de Aragón, es una de las comunidades autónomas que rechazaron el mapa o no respondieron a lo que se les preguntaba, reclamando que únicamente aceptaban la celebración de una conferencia sectorial.

A pesar de "la negativa y el bloqueo", el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "ya anunció que seguirá prestando, a través de concesiones de la Administración General del Estado, los servicios de las rutas en aquellas comunidades --autónomas-- que no han aceptado el nuevo esquema".

Por ello, "no hay ningún cambio y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible garantiza el mantenimiento de todas las paradas de las líneas de autobuses interurbanas asegurando que la ciudadanía no pierda sus actuales oportunidades de viaje aun sin existir acuerdos".

La realidad, han apostillado, es que el Ministerio que lidera Óscar Puente ha ofrecido dos soluciones al Gobierno de Aragón: Financiación para asumir su competencia intraautonómica o cubrir el servicio directamente. "En sus comunicaciones se obvian ambas en busca del enfrentamiento institucional", han zanjado.