La delegada del Gobierno en Aragón no tiene constancia de una convocatoria de Blocus este fin de semana en Zaragoza

La delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, ha dicho que no tiene una constancia de que haya hay una convocatoria oficial para este fin de semana en Zaragoza de Blocus, la plataforma anónima que utiliza las redes sociales para movilizar a jóvenes para participar en actos violentos y saqueos a comercios como ha ocurrido en París, Milán y Barcelona.

"No tenemos ahora mismo fechas concretas para la convocatoria. Hasta donde yo sé, no tenemos ninguna convocatoria oficial en Zaragoza para este fin de semana", ha reiterado Herrero.

No obstante, ha incidido en que el trabajo de colaboración de la Policía Nacional con la Delegación del Gobierno en Aragón. "Estamos continuamente monitorizando absolutamente todas las convocatorias que puedan surgir en redes y se aplicarán dispositivos adecuados a cada una de las convocatorias", ha zanjado.

Noelia Herrero ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras participar en el minuto de silencio convocado por la propia Delegación del Gobierno en Aragón este jueves, al que han asistido representantes de distintos partidos políticos y de los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, además del consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz Barea; y el exdelegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que encabeza la lista del PSOE por Zaragoza al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.