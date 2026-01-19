El delegado del Gobierno en Aragón brinda ayuda y cree prematuro establecer un plan alternativo de transporte

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en el minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Zaragoza por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha brindado la ayuda que se precise por el accidente ferroviario de ocurrido este domingo a la altura de Adamuz (Córdoba) en el que, al menos han muerto 39 pasajeros, ha y estimado que es "prematuro" establecer un plan alternativo de transporte a los viajeros que, sería por autobús, como se ha hecho en otras ocasiones.

"No, por el momento a la comunidad autónoma no nos han requerido porque la UME más próxima evidentemente no es la de Aragón y, afortunadamente, en Andalucía y el sur de España hay suficientes efectivos de todo tipo como para poder atender los requerimientos que se hagan". No obstante, ha precisado que "indudablemente cualquier necesidad de apoyo que surgiera, Aragón está en primera línea para trabajar con ellos sin ninguna duda, si los trabajos se prolongan".

Beltrán ha explicado que, como se ha hecho en otras ocasiones en las que ha habido cortes prolongados de línea se ponen medios alternativos de transporte, generalmente autobuses, pero "todavía se está viendo" en qué tiempos puede estar la vía o totalmente o parcialmente despejada para poder habilitar, un transporte que seguramente sería combinado de ferrocarril y autobús, pero "es pronto todavía para estas cosas".

También ha dicho desconocer cuando se podrá volver a regular la circulación en al alta velocidad al argumentar que "es una comunicación central que sale de Adif y Renfe". "Todavía no nos han puesto una fecha porque si han visto las imágenes la cantidad de material pesado que hay que levantar es ingente y también entiendo que esto tardará", ha precisado.

"PREMATURO"

En declaraciones a los medios de comunicación, ha comentado que, por ahora, no tiene constancia de que haya aragoneses entre las víctimas. Ha explicado que "dada la complejidad de la investigación que se tiene que desarrollar" porque todavía se está en la fase de recabar la asistencia de diferentes médicos forenses para hacer las identificaciones, que "hay que hacerlas de manera inequívoca y de ahí deriva también el contacto con familiares".

Seguidamente, se elaboraría una lista completa con las filiaciones y la segunda derivada, que tiene que ser el lugar de procedencia de cada uno de ellos, "seguro que tarda todavía", ha estimado.

En el momento en que tengan acceso a listas parciales o alguna identificación inequívoca y se supiera que el origen está en Aragón, lo darán a conocer, pero ha insistido en que "es un poco prematuro todavía por el número de víctimas que hay".

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha participado en el minuto de silencio convocado a iniciativa de la FEMP a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza y al que ha asistido la alcaldesa, Natalia Chueca; concejales de todos los grupos municipales y también se ha sumado la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; además de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Economía y Justicia; Mar Vaquero; y la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, quien también es la candidata socialista a las elecciones autonómicas del 8 de febrero.