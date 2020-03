El Departamento de Educación envía nuevas instrucciones a los centros para intensificar la labor tutorial

La Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge señalan que hay un "buen seguimiento" de las clases y los trabajos online

ZARAGOZA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha informado de que se han enviado este lunes, 30 de marzo, nuevas instrucciones a los centros de la Comunidad autónoma con orientaciones ante la prórroga del estado de alarma por la crisis del coronavirus COVID-19, en las que se pide, entre otras cosas, intensificar la labor tutorial.

En rueda de prensa, junto con la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, Felipe Faci ha dicho que en este momento "más si cabe" es importante "un mayor contacto del tutor con los alumnos y las familias para que pueda haber una comunicación no solo de las tareas que se están realizando, sino de la evolución del rendimiento escolar a distancia".

En este sentido, ha comentado que se ha solicitado a los docentes que en la evaluación se tengan en cuenta "más las actitudes que aptitudes", es decir, dar más importancia "a la actitud del alumno frente a esta situación y como hace un seguimiento de los trabajos que se le ponen".

Las instrucciones también piden a los orientadores de los centros, así como psicólogos y otros especialistas "reforzar su labor con un enfoque más emocional" para "trabajar la educación con las emociones porque esta situación requiere tener un mayor cuidado en ese sentido", tanto con los alumnos, como con las familias.

En este punto, el consejero ha apuntado que muchos padres están conviviendo con los alumnos y muchos de ellos "comparten su trabajo personal con las tareas escolares de sus hijos".

ACTIVIDADES MÁS LÚDICAS

El Departamento de Educación también ha señalado a los centros que deben potenciar las actividades más lúdicas y que en Semana Santa "se evite mandar trabajos de carácter curricular y proponer, en cambio, tareas de carácter más lúdico", ha relatado Faci.

Al respecto, se ha referido a la iniciativa de innovación 'La escuela sigue en casa', donde todos los días se plantean acciones relacionadas con los programas educativos y, como ejemplo, ha dicho que este fin de semana ha habido una actividad sobre ajedrez y otra sobre retos deportivos.

El consejero de Educación ha precisado que en las instrucciones también se hace una referencia especial a la Evaluación para el Acceso a la Universidad. "Los alumnos de segundo de Bachillerato están en momento muy crítico e insistimos en que se tenga en cuenta el nuevo modelo de evaluación", ha apostillado.

Sobre la formación en centros de trabajo que correspondía hacer a los alumnos de últimos cursos de Formación Profesional estas semanas, el consejero ha recordado que en la Conferencia Sectorial de Educación se llegó al acuerdo de "hacer una adaptación" e "integrar" el proyecto de fin de ciclo con estas prácticas y las clases a distancia.

NORMALIDAD

Felipe Faci se ha referido a la reapertura de los centros y ha dicho que tendrá lugar "cuando la autoridad sanitaria lo diga", para considerar que "hasta la fecha el grado de mantenimiento de la actividad educativa es alto" y por eso "no se contempla" la posibilidad de alargar el curso escolar.

"La actividad lectiva se ha mantenido con la normalidad que esta situación excepcional permite" y "el profesorado está en contacto con familias y alumnos a través de diferencias medios, fundamentalmente de las plataformas digitales, las que tienen los centros y la que ha puesto en Gobierno de Aragón", ha detallado.

Asimismo, ha indicado que la semana pasada se envió un cuestionario a los centros y, si bien todavía no tienen los resultados, sí se ha constatado que "un gran porcentaje está utilizando comunicación y plataformas digitales a través de los programas y aplicaciones que hay en el mercado".

En el caso del medio rural, además, "existe otro tipo de comunicación, no solo la online" y "hay entrega de trabajos y actividades por parte del director a las familias", "no porque no tengan conexión", sino porque "la comunicación con las familias es más fácil" allí.

A su entender, el profesorado "está trabajando muy bien utilizando los medios a su alcance" y ha aprovechado para reconocer su labor, así como la implicación de alumnos y familias.

SEGUIMIENTO DEL CURSO EN LA UNIVERSIDAD

Por su parte, la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, ha indicado que tanto la Universidad de Zaragoza, como la Universidad San Jorge trabajaban con anterioridad a la crisis del coronavirus con plataformas online por lo que "no ha sido tanta la brecha" y en ambas instituciones han comunicado que "está habiendo buen seguimiento de las clases y los trabajos".

Ha manifestado que "no se baraja todavía la suspensión de los exámenes de junio", si bien ha expuesto que el Gobierno central le ha comunicado que se está trabajando, en colaboración con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en la creación de exámenes online "con criterios homologados y verificables para todas las universidades" del país.

A su entender, es "una buena idea" y que "ya reclamamos desde la consejería, para crear un sistema único de evaluación online para que todas las universidad, si llegáramos al caso de que no se pueden hacer exámenes presenciales, tuvieran único criterio de verificación y de homologación de esos exámenes".