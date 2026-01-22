El Departamento de Educación y Unizar se unen para apoyar la formación pedagógica del profesorado sin experiencia previa

La primera de las dos sesiones iniciales ha tenido lugar en el salón de actos de la Facultad de Educación de Zaragoza.
Publicado: jueves, 22 enero 2026 11:28
ZARAGOZA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza han diseñado y lanzado la microcredencial 'Procesos y Contextos Educativos: Fundamentos para la Enseñanza y el Aprendizaje en la Sociedad Contemporánea', ante la situación extraordinaria derivada de la falta de docentes en varias especialidades y la necesidad de incorporar con urgencia profesorado sin formación pedagógica inicial.

Esta propuesta surge para dar respuesta a la incorporación a las aulas de nuevos docentes que no cuentan con el Máster Universitario en Profesorado ni con el Diploma de Extensión Universitaria en Formación Pedagógica y Didáctica para Profesorado Especialista en Sectores Singulares de FP, y que necesitan una base formativa sólida para afrontar su labor en los centros educativos.

La microcredencial ofrece así una formación inicial, rigurosa y accesible, orientada a facilitar su integración y a mejorar su práctica docente desde el primer momento.

UNA FORMACIÓN COMPLETA, PRÁCTICA Y CON RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

La microcredencial tiene una carga de 6 ECTS --60 horas lectivas-- y se caracteriza por su enfoque transversal y práctico. Su objetivo es proporcionar un conocimiento global de los procesos de enseñanza-aprendizaje y del funcionamiento del sistema educativo español en su contexto social, normativo y organizativo.

Los contenidos incluyen: Marcos teóricos y modelos de la Didáctica General y la Organización Escolar; Análisis del currículo y diseño por competencias; Atención a la diversidad desde una perspectiva inclusiva; Evaluación educativa orientada a la mejora continua; Integración de metodologías activas y uso de TIC en contextos presenciales y virtuales; Relaciones entre el centro escolar, las familias y la comunidad educativa.

La microcredencial es convalidable por la asignatura Procesos y Contextos Educativos del Máster Universitario en Profesorado y del Diploma de Extensión Universitaria en Formación Pedagógica y Didáctica para Profesorado Especialista en Sectores Singulares de FP de la Universidad de Zaragoza, lo que facilita la continuidad formativa del profesorado.

La formación está dirigida prioritariamente a docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos que carezcan de formación pedagógica previa.

Asimismo, se abre a otras personas interesadas en iniciar formación pedagógica con vistas a cursar más adelante enseñanzas oficiales vinculadas al ejercicio docente.

La matrícula está cofinanciada por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y del Plan Microcreds, en el marco del programa de fondos europeos NextGenerationEU.

