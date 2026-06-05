El Departamento de Sanidad acomete cambios organizativos en el Salud

Archivo - Sede del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y la gerencia del SALUD han apostado por cambios organizativos a la par que han aprobado nuevos nombramientos con el objetivo de avanzar hacia un modelo sanitario integrado, donde la coordinación, transversalidad y agilidad ayuden a mejorar la calidad asistencial, con un enfoque centrado plenamente en el paciente.

En este sentido, los sectores sanitarios I y II de Zaragoza van a pasar a tener una gerencia única que coordinará ambas estructuras y la asumirá Patricia Palazón Saura, que actualmente es ya la gerente del Sector II. El Sector I es el que tiene como referencia los hospitales Universitario Royo Villanova y Nuestra Señora de Gracia, y el II, el Universitario Miguel Servet.

Con esta integración en la gerencia, se refuerza el liderazgo de unos sectores que mantienen sus equipos y funciones, pero que unifican la jefatura con el objetivo de trabajar con visión de conjunto, mejorar la coordinación y sumar las fortalezas de ambas estructuras, que ya compartían objetivos y responsabilidades.

A su vez, Luis Miguel Gómez San Martín, que hasta ahora ha sido gerente del Sector Zaragoza I, pasará a desempeñar el mismo puesto, pero en el Sector Zaragoza III, que es el que tiene como referencia el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y el Sector Calatayud, cuyo centro es el Hospital Ernest Lluch.

La unificación de la gerencia responde a una estrategia orientada a mejorar la eficiencia del sistema sanitario, homogeneizar los procesos y protocolos asistenciales y de gestión en todo el territorio, y optimizar tanto los recursos como los servicios, favoreciendo además el aprovechamiento de la alta tecnología.

Se trata de alcanzar la máxima calidad asistencial, situando siempre al paciente en el centro del sistema. Esta iniciativa implica una reorganización que avanza hacia el trabajo en red entre hospitales y centros sanitarios, garantizando una atención coordinada.

Asimismo, busca facilitar mecanismos de coordinación entre los distintos niveles asistenciales, impulsar y racionalizar el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías, y promover un modelo asistencial donde se compartan y optimicen los recursos, siempre con el objetivo de ofrecer una atención sanitaria de excelencia.

SECTORES DE HUESCA Y BARBASTRO

En la misma línea, en la provincia de Huesca, la gerencia de los sectores Huesca y Barbastro la ocupará Carmen Tosat Mancho, actual presidenta del Colegio de Enfermería de Huesca y profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería.

Por primera vez, una profesional de Enfermería asume la máxima responsabilidad ejecutiva en dos sectores sanitarios de la Comunidad Autónoma.A nivel de los servicios centrales del Salud, la Dirección de área de Coordinación Asistencial la asumirá Esther Carmen Garcés, actual subdirectora médica en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Y la dirección de área de Recursos Humanos del Salud, la ocupará Javier Portero de la Cruz, que en la actualidad desempeña el puesto de subdirector de Recursos Humanos del Hospital Universitario Miguel Servet.

El SALUD traslada su agradecimiento al trabajo desarrollado por las personas que han ocupado estos cargos hasta ahora, como el hasta ahora Gerente del Sector III y Sector Calatayud, Rafael Lapeña; y su homóloga en el de Huesca/Barbastro, Raquel Genzor; y los hasta ahora directoras de Coordinación Asistencial y Recursos Humanos del SALUD, Francisco Amorós y Pablo Sánchez, respectivamente.