Desalojada la urbanización Torre Urzáiz antes de que llegue la crecida del Ebro a Zaragoza

Zona acotada por la Policía Local debido a la crecida del Ebro - DANI MARCOS

ZARAGOZA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La urbanización de Torre Urzáiz, en el barrio rural zaragozano de Movera, ha quedado ya completamente desalojada, antes de que llegue este martes la crecida del Ebro, que se mantendrá, hasta el jueves, cuando se espera el pico máximo de caudal.

Este lunes, tras la primera reunión de coordinación del dispositivo, que ha presidido la alcaldesa, Natalia Chueca, agentes de la Policía Local se han desplazado a la citada urbanización, junto a técnicos de Servicios Sociales, para trasladar a los vecinos la necesidad de evacuar la zona a lo largo del día.

Entre los vecinos, solo un matrimonio de 70 años ha requerido alojamiento por parte del Ayuntamiento, por lo que han sido trasladados en un hostal de la ciudad.

Para garantizar la seguridad, Policía Local vigilará permanentemente la zona los próximos días hasta que los vecinos puedan regresar a sus casas.

Por otro lado, se han revisado también zonas de la ribera, donde duermen personas sin techo, en concreto el puente de la Almozara, el paseo de la Igualdad, frente a Parque San Pablo, y en las inmediaciones del club Náutico.

Desde Servicios Sociales se les ha ofrecido alojamiento en el albergue municipal, pero las pocas personas que quedaban en estas zonas han preferido retirarse por su cuenta a lugares más alejados del cauce, ha precisado el Ayuntamiento de Zaragoza.