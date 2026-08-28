Desalojado de forma preventiva un edificio de la plaza Santo Domingo de Zaragoza por peligro de derrumbe

Edificio desalojado preventiva en Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decretado este viernes el desalojo preventivo y temporal del inmueble situado en el número 17 de la plaza Santo Domingo, en el Casco Histórico, al detectar un "riesgo estructural crítico" que compromete la seguridad del edificio. La medida afecta a 12 residentes, entre ellos cuatro menores.

Este bloque, compuesto por una planta baja y cinco alturas, alberga un total de seis viviendas y tiene comunidad de propietarios constituida, ha informado el Consistorio zaragozano.

Esta situación ha salido a la luz a raíz de una actuación de oficio llevada a cabo por el Servicio de Inspección Urbanística municipal, cuyos técnicos han evaluado el estado del bloque para determinar la gravedad de los daños.

Durante la inspección, se ha constatado un deterioro severo provocado por la humedad constante proveniente de las bajantes del edificio, afectando de manera directa a las estructuras de las zonas correspondientes a las cocinas y los baños. El nivel de degradación es tal que existe un riesgo de colapso de toda esa área del edificio.

Ante la urgencia de garantizar la seguridad ciudadana, el Ayuntamiento ha emitido un requerimiento formal a la propiedad para que asuma las obras de consolidación y reparación necesarias, condición indispensable para que las familias puedan regresar a sus hogares sin correr peligro.

Para hacer frente a la emergencia de alojamiento, el Consistorio ha activado de inmediato el protocolo de Servicios Sociales, ofreciendo una alternativa habitacional temporal por urgencia a todos los vecinos desalojados, que han declinado por el momento al manifestar que tienen soluciones propias con amigos o familiares.

La salida de los residentes se está llevando a cabo bajo una estrecha coordinación en la que intervienen efectivos de Bomberos, Policía Local, arquitectos municipales, Inspección Urbanística y personal de los servicios sociales municipales.