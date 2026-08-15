Desalojados los 25 vecinos de Bernués (Huesca) en una jornada en la que el cambio del tiempo complica el operativo

Operativo de Infoar en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca). - INFOAR

HUESCA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de Extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), Francho Aso, ha indicado este viernes que las previsiones meteorológicas son "bastante más desfavorables" que las esperadas de inicio, con menor probabilidad de lluvias en la zona y la aparición de tormentas, que generan "vientos erráticos" que están "complicando bastante" el trabajo del operativo y ha obligado a reorganizar las tareas. Esta situación ha obligado al Gobierno de Aragón a enviar un 'ES Alert' para desalojar a los 25 vecinos de la localidad de Bernués.

Pese a que gran parte del trabajo ya estaba avanzado, estos cambios en la previsión meteorológica han obligado a reorganizar varias de las maniobras planteadas para garantizar que se pueda avanzar "de la mejor manera".

"La situación meteorológica es muy compleja y tenemos que ir adaptando todas las maniobras que estamos haciendo a esas situaciones que son tan cambiantes", ha explicado Aso, quien ha agregado que en los modelos que llegan sí que se prevén tormentas "con algo de lluvia", pero que al tratarse un incendio de tanta magnitud, ese agua puede caer "en determinadas zonas que sean favorables o no" o que no caigan dentro del perímetro.

"Lo que sí que nos trae esa entrada de tormentas es una inestabilidad que a nuestros efectos de la extinción del incendio es algo muy negativo, porque genera vientos erráticos, vientos con mucha inestabilidad que nos condicionan todas las maniobras que venimos realizando. Entonces, si viene con agua, pues bienvenida sea, pero si no, nos genera algo de distorsión en todo nuestro trabajo", ha añadido.

CONVOYES A NÚCLEOS DESALOJADOS

Por su parte, la técnica de Protección Civil Sara Pelegrín ha confirmado que se mantiene la evacuación de 18 poblaciones, sin que se haya sumado ninguna nueva desde la última noche.

Para ello se han preparado unos convoyes para que los vecinos desalojados, en especial aquellos que llevan desde el lunes fuera de sus casas como Villalangua y Salinas, puedan regresar durante dos horas para recoger enseres o dar de beber y comer a sus animales.

A las 15.00 horas, saldrán desde el Puesto de Mando Avanzado otros dos convoyes hacia Santa María, Triste, Peña Estación y Yeste. A la misma hora, desde la Escuela Militar de Montaña de Jaca, saldrá otro en dirección a Bailo, Larués y Arbués, con el mismo objetivo. El director de Extinción no ha autorizado, de momento, acceder al resto de localidades.

En cuanto a las más de mil personas evacuadas, sólo han requerido alojamiento 76, de las que 35 se encuentran en la Escuela Militar de Montaña de Jaca y 41 en el municipio de Ayerbe, y todas "están bien" y "han pasado bien la noche".