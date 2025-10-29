El descenso en las exportaciones junto a la aplicación de los aranceles preocupa a las empresas aragonesas

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Internacionalización de CEOE Aragón, presidida por Daniel Álvarez, ha analizado en su reunión de hoy la evolución del sector exterior aragonés que ha experimentado un descenso interanual de las exportaciones: 1.451 millones euros (-12,66%) en el acumulado enero-agosto de 2025 respecto al mismo periodo de 2024.

"La primera conclusión que podemos extraer es que el sector exterior aragonés en lo que va de año experimenta un retroceso en torno a un 12% en exportaciones y aumentando las importaciones en un 5,6%", ha explicado Álvarez.

De hecho, la actividad internacional de las empresas aragonesas continua muy activa, exceptuando la caída de las exportaciones del sector automoción (-41%), es destacable el aumento de ventas al exterior de semimanufacturas (+6,7%) y el aumento de las importaciones en 586 millones de euros, lo que representa un incremento de 5,15% por encima del dato nacional +4,31%.

Álvarez ha indicado que las empresas se muestran preocupadas por el impacto de los aranceles, especialmente en sectores como el vino, aunque en lo que resta del año 2025 se espera que el sector exterior aragonés tenga un comportamiento más positivo.

El presidente de la Cámara oficial indo-española, Óscar Esteban, ha analizado el momento actual de la economía India y las posibilidades que ofrece a los empresarios aragoneses. "Se trata de la quinta economía mundial ofrece posibilidades para las empresas que decidan invertir a medio plazo, aunque se trata de un entorno regulatorio restrictivo y muy burocrático, confiamos que el futuro acuerdo con la Unión Europea puede facilitar este contexto ya que podría ser uno de los tratados comerciales más importantes de la década".

Aragón Exterior (AREX) ha mostrado los avances del Plan India 2025, una iniciativa para ayudar a las empresas aragonesas a entrar en el mercado indio. El programa ofrece formación y consultoría personalizada para abordar desafíos como la logística, la burocracia y la cultura de negocios, y para encontrar oportunidades de exportación o inversión.

Daniel Álvarez también se ha referido a los problemas de competitividad y rentabilidad asociados a las elevadas tasas de absentismo y el alza de los costes laborales en algunos sectores muy vinculados con el comercio exterior.