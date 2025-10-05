El desprendimiento de parte de la lona de un edificio en obras corta el tráfico en Independencia

Lona desprendida en el edificio en obras del paseo de la Independencia que fue sede de la antigua CAI este domingo a las 15.20 horas y que ha llevado a los Bomberos de Zaragoza a intervenir para retirarla y a la Policía Local a cortar el tráfico. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento que azotan Zaragoza desde este sábado por la noche han hecho desprenderse este domingo parte de la lona que cubre el edificio en obras del paseo de la Independencia que fue sede de la antigua CAI y que en pocos meses acogerá 30 pisos de lujo y una macrotienda de Zara.

El incidente se ha producido a primera hora de la tarde y ha movilizado a los Bomberos de Zaragoza, que han procedido a la retirada de la lona mientras la Policía Local cortaba el tráfico rodado y acordonaba las aceras con cinta balizadora instando a los viandantes, entre curiosos y despistados, a caminar por los porches del lado de los impares.

El servicio del tranvía se ha visto interrumpido entre las paradas de César Augusto y Gran Vía y ha obligado a los usuarios a caminar para salvar el tramo cortado, que ha permanecido así hasta pasadas las 16.00 horas, cuando se ha conseguido retirar completamente la lona y se ha reanudado el servicio.