Un coche pierde el control y sufre un accidente en la A-8 a la altura de Castro

SANTANDER 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha perdido el control, se ha salido de la calzada y ha sufrido un accidente en el punto kilométrico 148 de la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Castro Urdiales, en sentido Bilbao.

Los hechos han ocurrido a las 11.03 horas de la mañana de este sábado, cuando la ambulancia Soporte Vital Avanzado del 061 se ha desplazado hasta el lugar para atender a los afectados, que no han necesitado ser trasladados a un centro médico.

Según ha informado DYA Cantabria a través de la red social X, también ha desplazado hasta el lugar una ambulancia del Soporte Vital Básico.

También han intervenido efectivos de los bomberos y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria.