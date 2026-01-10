Montero exige que pida perdón quien acusó al PSOE de acordar un cupo catalán: "Buscamos la redistribución de la riqueza"

Pide a presidentes autonómicos que expliquen a qué van a destinar los recursos planteados en la reforma de la financiación autonómica

La secretaria general del PSOE de Andalucía, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha exigido que pidan perdón quienes han acusado a su partido de acordar un cupo catalán "a sabiendas de que era mentira". "Somos un partido que busca la igualdad de oportunidades, que busca la redistribución de la riqueza, que busca en definitiva que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, estén implicados en el contrato social que tenemos con ellos", ha asegurado.

En este sentido se ha pronunciado este sábado Montero durante el inicio de la celebración de la interparlamentaria regional socialista, que ha tenido lugar en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, y donde ha dedicado parte de su intervención a defender su propuesta de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica que incrementa el porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF desde el 50% al 55% y del IVA desde el 50% al 56,5%.

A este respecto, María Jesús Montero ha dicho que el PSOE "va a la ofensiva" a la hora de exigir que los presidentes autonómicos expliquen qué es lo que van a hacer con todos los recursos que se están planteando y que el Gobierno tiene previsto proporcionar a las comunidades autónomas.

"¿Realmente van a construir hospitales? ¿Van a poder poner en marcha consultorios centros de salud, escuelas de cero a tres años?, ¿O lo que se va a hacer es lo que se viene haciendo, en el que lo que se pretende es que se produzca un deterioro progresivo de los servicios públicos que provoque desapego de los ciudadanos sobre lo público?", se ha preguntado.

La lider socialista ha incidido en la importancia de que se garantice de que estos recursos van a redundar en el interés general de la ciudadanía. "No hacemos un esfuerzo el Gobierno de España de 21.000 millones para que ese dinero vaya a la Quirón o para que al final vaya a las universidades privadas", ha dicho.

Y ha señalado la sanidad y la educación pública, el acceso a la vivienda asequible, la justicia gratuita o la inversión productiva como ejes principales a los que deberían estar destinados los 21.000 millones de euros anuales en consonancia con las acciones del Gobierno de Pedro Sánchez que ha calificado como "políticas de éxito", en particular la política económica "que es referencia en el conjunto del mundo y que necesitamos que llegue hasta la última familia que tiene dificultades".

ASEGURA QUE "YA NO CUELAN" LAS CRÍTICAS DEL PP

Montero ha defendido que frente a las políticas económicas del Gobierno con aportaciones como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o las que han conducido a la reducción del paro "ya no cuelan" las críticas del PP al que ha invitado a posicionarse a favor de una nueva subida del SMI. "Hemos demostrado que si realmente la renta permite llegar a todas las familias, se incrementa el consumo y se incrementa el dinamismo económico que tiene la sociedad española", ha dicho.

La secretaria general del PSOE-A ha dicho que su partido se va a posicionar en frente de las políticas de privatización del PP, y ha defendido como desde el PSOE, y más concretamente desde el partido socialista andaluz se ha conseguido que España sea de los pocos países del mundo que tienen preservan sistemas universales en relación con la sanidad y la educación. "Y no vamos a permitir que la frivolidad, que la falta de conocimiento, la falta de ambición o directamente el interés privatizador, nos arranque aquello que nos permite ser clase media", ha destacado.

También ha dicho que tiene la sensación de que al PP "le iba mucho mejor con el Pròces", a la vez que ha acusado a los 'populares' de añorar "una etapa de conflicto con Cataluña, de ruptura de relaciones, incluso intrafamiliares, en el interior de Cataluña".

Y en este punto ha dicho que "no todos somos responsables de la polarización", toda vez que el Gobierno "no juega a polarizar, sino a gobernar". Y ha dicho que la polarización del PP consiste en hacer permanentemente "que el ruido intente tapar la música de la política".

EXIGENCIA DE INVERTIR EN LO PÚBLICO

La también ministra de Hacienda ha apostado por "crear riqueza para repartirla", y en este punto ha agradecido el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT. Y a renglón seguido ha destacado que los gobiernos autonómicos han dispuesto de 300.000 millones de euros más en cada ejercicio presupuestario desde que gobierna Pedro Sánchez.

Así, ha pedido a los presidentes de los Gobiernos autonómicos que destinen el dinero que el ejecutivo central prevé inyectar a las comunidades mediante la reforma del modelo de financiación económica a "blindar lo público": "Que ese dinero vaya a lo público, que ese dinero realmente garantice la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y que no se vaya a los bolsillos de unos pocos, de unos amiguetes en los que realmente se beneficie de este esfuerzo que hacemos conjunto como sociedad intereses privados, particulares, que lo que buscan como cualquier empresa es maximizar el volumen de beneficios que tienen".

María Jesús Montero ha dicho que espera que "alguien pida perdón alguna vez" en el ámbito político por haber acusado al PSOE de acordar un cupo catalán: "¿Cuántos titulares hemos tenido que tragar, no yo particularmente, pero este partido en su totalidad, respecto a que el Gobierno de España estaba traicionando al país, traicionando a Andalucía, porque algunos han querido afirmar sabiendo que era mentira que estábamos trabajando en algo que nunca jamás hubiera permitido ni esta ministra ni hubiera permitido este partido?".

Así, ha defendido que el PSOE es un partido "que busca la igualdad de oportunidades, que busca la redistribución de la riqueza, que busca en definitiva que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, estén implicados en el contrato social que tenemos con ellos".

ANDALUCÍA

En el ámbito autonómico, Montero ha defendido que Andalucía sería la comunidad más beneficiada de la reforma del sistema de financiación: "Ahora que pidan perdón todos aquellos que nos acusaron de estar haciendo un acuerdo que traicionaba Andalucía y que beneficiaba a otros territorios frente a Andalucía. Porque podrán esconderse en tecnicismos, en frases o lo que ellos quieran, pero la realidad es que el rendimiento del modelo de financiación, el resultado del modelo de financiación que se pone encima de la mesa proporciona a Andalucía más recursos que a ninguna otra comunidad autónoma. Y eso es imbatible", ha dicho.

"¿Qué excusa va a poner el señor Moreno Bonilla ahora cuando en el mes de noviembre, y para eso están las hemerotecas, en el Parlamento andaluz dijo que lo que le pedía al modelo de financiación eran 4.000 millones de euros?", ha preguntado Montero, aspecto sobre el que ella misma ha respondido: "Pues si quiere ser coherente, señor Moreno Bonilla, diga que este modelo de financiación es bueno para Andalucía y por encima de las expectativas del Parlamento de Andalucía. Pero no lo vais a oír, no lo vais a escuchar, porque seguirán montados en la mentira".