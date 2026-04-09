Detenida en Calatayud una pareja cuyo bebé dio positivo en un análisis toxicológico en diferentes drogas

1076272.1.260.149.20260409131504 Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Calatayud han detenido a una pareja como presuntos autores de un delito de lesiones cuya víctima fue su propia hija de diez meses de edad.

La detención se produjo el pasado 7 de abril poco después de las tres de la tarde cuando agentes de la Policía Nacional fueron requeridos por el área de pediatría del hospital y en cuyo requerimiento informaban del resultado positivo en un análisis toxicológico realizado a un bebé de diez meses y que había desvelado restos de cocaína y marihuana en su organismo.

Al parecer la menor había sido llevada hasta el centro hospitalario la tarde anterior con una sensación de escasa respuesta a estímulos y apatía por lo que se realizó el correspondiente examen toxicológico.

Según manifestaron los progenitores varios amigos del padre habían estado en el domicilio familiar durante el fin de semana y habían consumido ciertas sustancias estupefacientes por lo que pudiera ser que de forma accidental la menor hubiera ingerido algún resto.

Los policías encargados de tramitar la detención solicitaron al juzgado una orden de entrada y registro del domicilio familiar, remitiendo al propio Juzgado un informe en el que destacaron que el domicilio no reunía una unas condiciones higiénicas mínimamente aceptables para la estancia de un bebé, habiendo localizado incluso restos de sustancias aparentemente estupefacientes al alcance de este último.