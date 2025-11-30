Detenida una mujer por un delito continuado de receptación de joyas robadas a ancianos

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ZARAGOZA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de un delito continuado de receptación, al haber vendido, al menos en 35 ocasiones, joyas de procedencia ilícita, cinco de ellas vinculadas directamente a robos con violencia cometidos sobre personas de edad avanzada en distintos barrios de la capital aragonesa.

Se trata de la continuación de una investigación iniciada meses atrás por diversos delitos de robo con violencia, en la que ya fue detenido un varón al que se le atribuyeron más de una decena de robos con violencia y otros delitos y que ingresó en prisión provisional decretado por la autoridad judicial competente.

Este investigado se dedicaba a arrebatar cadenas, colgantes y pulseras de oro mediante el procedimiento del tirón a personas de avanzada edad, utilizando una elevada violencia física cuando las víctimas ofrecían resistencia.

Con la finalidad de localizar y recuperar los efectos sustraídos, los agentes realizaron un rastreo de las últimas ventas de joyas de oro en establecimientos de compraventa de la ciudad, logrando recuperar joyas relacionadas con cinco hechos denunciados y que habían sido vendidas siempre por la misma mujer.

Los investigadores solicitaron la relación total de operaciones realizadas por esta persona, constatando que, entre el mes de mayo y finales de noviembre de 2025, habría efectuado al menos 35 ventas de joyas, sin que constase actividad laboral alguna ni de ella ni de su entorno que justifique la legítima procedencia de dichas piezas.

A la vista de los indicios recabados, el pasado 26 de noviembre los agentes procedieron a la localización y detención de la investigada, trasladándola después a dependencias policiales.

Paralelamente, y ante la sospecha de que en el domicilio de la detenida podrían hallarse joyas, dinero en efectivo, documentación y otros efectos relacionados con los robos investigados, se solicitó al Juzgado de Instrucción de Guardia mandamiento de entrada y registro en su vivienda.

En el interior se intervinieron entre otros efectos, munición de arma corta, un cargador para arma corta, varios patinetes eléctricos, un bastón estoque, dinero en efectivo y diversa documentación de interés. Horas después la detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia, quien decretó su puesta en libertad con cargos.

La investigación policial permanece abierta a fin de determinar el origen de otros efectos intervenidos, así como la posible implicación de terceras personas en la red de receptación.