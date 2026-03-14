Detenido por descargarse documentación privada del ordenador de una compañera de trabajo en el Bajo Cinca (Huesca)

Archivo - Sucesos.- Detienen a dos personas por un delito de robo con fuerza ocurrido en la localidad de Fraga - GUARDIA CIVIL - Archivo

FRAGA (HUESCA), 14 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha sido detenido en la Comarca del Bajo Cinca (Huesca) acusado de un delito de revelación de secretos por haber accedido al ordenador de una compañera de trabajo aprovechando su ausencia y descargarse documentación privada de la denunciante.

El arresto de esta persona, un joven de 28 años vecino de Zaragoza, fue llevado a cabo el pasado 27 de febrero por el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga (Huesca) dos días después de la denuncia presentada por una compañera de trabajo.

Los agentes, tras las gestiones e investigaciones realizas para el esclarecimiento de los hechos acaecidos, procedió a su detención e instruyó las correspondientes diligencias dirigidas al Tribunal de Instancia Plaza de Guardia de Fraga, donde el acusado, tras prestar declaración, quedó en libertad con cargos.

La Guardia Civil recuerda que cualquier acceso no consentido a información privada o confidencial como imágenes, documentos o archivos está castigado por ley, sin necesidad de que haya difusión o la posterior distribución de esta información.