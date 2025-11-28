Detenido un hombre en Zaragoza por robar bebidas alcohólicas en supermercados de toda la ciudad

Archivo - Pasillo de bebidas alcohólicas en un supermercado. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito continuado de hurto por el robo de botellas de bebidas alcohólicas en hasta 11 supermercados de la ciudad de Zaragoza.

La investigación se inicia a raíz de una serie de hurtos de botellas de bebidas alcohólicas, con un valor total de más de 1.600 euros, en diferentes establecimientos de una cadena de supermercados, entre los meses de abril y junio de este año, han informado fuentes policiales.

Todos los hurtos se llevaron a cabo con unas pautas comunes, lo que hace sospechar a los agentes de que el responsable de los mismos podría ser la misma persona.

Este individuo actuaba siguiendo siempre un mismo 'modus operandi', accediendo a los comercios, seleccionando botellas de elevado valor económico y, en momentos de descuido, las ocultaba entre su ropa o en mochilas para abandonar posteriormente el local sin abonar su importe.

Durante la investigación, los agentes averiguaron que el detenido previamente estudiaba el funcionamiento interno de cada uno de los comercios, lo que le permitía actuar en momentos de menor afluencia de clientes y minimizar el riesgo de ser descubierto.

Gracias a la colaboración de los empleados y responsables de los establecimientos afectados, los agentes lograron identificar al sospechoso, estableciendo un dispositivo policial que permitió su localización y detención.

Horas después el detenido paso a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia, que decretó su puesta en libertad con cargos tras ser oído en declaración.