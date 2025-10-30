Detenido un joven por robar una cadena mediante un tirón a una anciana en el barrio de San José de Zaragoza

Cadena de oro sustraída a una mujer en el barrio de San José de Zaragoza. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Jefatura Superior de Aragón han detenido a un joven como presunto autor de un delito de robo con violencia mediante un tirón a una anciana en el barrio de San José, en la capital aragonesa. El arresto tuvo lugar el pasado 11 de octubre.

En torno a las 12.30 horas del pasado 11 de octubre una patrulla policial que se encontraba realizando funciones de prevención, fue comisionada por el CIMACC 091 a la calle Juan Pablo Bonet, donde un agente de Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio avisaba de que un joven acababa de robar a una mujer de avanzada edad una cadena que portaba en el cuello mediante un fuerte tirón y que lo estaba persiguiendo a la carrera.

Los efectivos alertados localizaron a su compañero, que seguía corriendo tras el presunto autor del robo, dándole estos el alto policial en repetidas ocasiones sin que esta persona hiciera caso y consiguiendo, finalmente, interceptarlo a la altura de la calle Violante de Hungría.

Al detenerlo, los agentes se percataron de que este joven estaba escondiendo algún objeto dentro de su boca y que intentaba tragárselo, logrando que lo expulsase. Se trataba de una cadena dorada, al parecer, la que había robado a la anciana minutos antes, han indicado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Después, los actuantes volvieron a la calle donde habían sucedido los hechos para localizar a la víctima y asegurarse de que se encontraba bien e indicarle los pasos a seguir. No la encontraron en las inmediaciones y no recibieron denuncia alguna por la comisión de este hecho delictivo.

Con el objetivo de entregar la cadena de oro sustraída a esta mujer, desde Policía Nacional se solicita colaboración ciudadana para poder localizarla, tanto de personas que fueron testigos de lo ocurrido como de aquellas que conozcan la identidad de la víctima.

En caso de reconocer el objeto sustraído, se pide acudir a la Comisaría de distrito de Arrabal para realizar las correspondientes gestiones.