Detenido un ladrón reincidente por 15 robos en vehículos en garajes de Huesca

Un vehículo de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS

HUESCA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a un hombre de 38 años por el robo en el interior de 15 vehículos y garajes comunitarios y públicos. Por siete de ellos ya fue detenido el 21 de noviembre, pero ha vuelto a ser arrestado tras recibir otras ocho denuncias similares que los agentes también le atribuyen.

La investigación comienza a raíz de una denuncia interpuesta el pasado 21 de noviembre por el robo en el interior de un coche estacionado en un aparcamiento público de la capital altoaragonesa, han informado fuentes policiales.

Los agentes consiguieron recuperar los efectos sustraídos, averiguar la identidad del supuesto autor y relacionarle con otros seis robos cometidos esa misma semana.

El investigado cometía los robos en el interior de garajes comunitarios y aprovechaba que los vehículos se encontraban abiertos, o bien fracturaba alguna de las ventanillas para, a continuación, sustraer cualquier efecto de su interior, desde ordenadores portátiles, dinero en efectivo, herramientas o balizas de emergencia.

La detención se produjo el 25 de noviembre y quedó a disposición judicial, que decretó libertad con cargos a la espera de juicio. Entretanto, se recibieron otras ocho denuncias por robos en interior de vehículos con las mismas características.

Las gestiones de investigación realizadas y las inspecciones practicadas por Policía Científica permitieron atribuirle la autoría de estos robos y recuperar parte de los efectos sustraídos, por lo que fue nuevamente detenido el día 5 de diciembre por estos delitos contra el patrimonio.