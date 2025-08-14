La DGT insta a planificar los viajes e informarse si se va a atravesar provincias afectadas por los incendios

Coches de la UME por la carretera, a 13 de agosto de 2025, en Herreros de Jamuz, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe provincial de Tráfico suplente de Zaragoza, Lorenzo Domingo, ha hecho un llamamiento a los conductores que se vayan a desplazar durante esta operación especial del 15 de agosto a que planifiquen los viajes y se informen sobre la situación de las vías a recorrer, especialmente si se prevé atravesar algunas de las provincias afectadas por los incendios forestales.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de esta operación especial 15 de agosto, en la que se prevén unos 7 millones de desplazamientos en todo el país, cerca de 500.000 en Aragón, Lorenzo Domingo ha instado a los conductores a tener en cuenta la ola de incendios que está asolando al país.

"Es importante no sólo que no nos aproximemos a las zonas afectadas por los incendios, sino también que dejemos libres las vías de acceso a esas zonas, de manera que los servicios de emergencia puedan trabajar con la mayor libertad para luchar contra el fuego y atender a las víctimas", ha recalcado.

Entre las comunidades más afectadas, destacan Castilla y León, con 16 incendios activos --seis de gravedad en Zamora, Palencia y León--, Galicia, Extremadura --con 14 carreteras cortadas en la provincia de Cáceres--, Asturias o la Comunidad Valenciana.

En el caso de Aragón, no hay ningún incendio forestal activo en este momento y el nivel de alerta ha bajado este jueves a nivel naranja en la mayoría de la comunidad autónoma, si bien durante el viernes y el sábado la previsión es que se vuelva a activar el nivel rojo en casi toda la región.