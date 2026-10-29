La DGT prevé 480.000 desplazamientos en las carreteras aragonesas durante el puente de Todos los Santos

El Centro de Gestión del Tráfico Pirineos-Valle del Ebro de la DGT supervisará la circulación durante la operación especial de Todos los Santos, en la que se prevén 480.000 desplazamientos por las carreteras aragonesas - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 480.000 desplazamientos de vehículos por las carreteras de Aragón durante la operación especial de Todos los Santos, que se desarrollará desde las 15.00 horas de este viernes, 30 de octubre, hasta las 24.00 horas del lunes 2 de noviembre. El dispositivo contempla medidas de regulación, ordenación y vigilancia para facilitar la circulación durante el puente, marcado por los viajes de largo y corto recorrido y los desplazamientos tradicionales a los cementerios con motivo de esta festividad.

Los momentos de mayor intensidad circulatoria se esperan desde este viernes, entre las 16.00 y las 21.00 horas; el sábado 31, de 9.00 a 14.00 horas; y el lunes 2, de 15.30 a 21.00 horas. Para atender el incremento de tráfico, la DGT movilizará a agentes e la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los centros de gestión, patrullas de helicópteros y equipos encargados del mantenimiento de los dispositivos y la instalación de medidas en carretera.

Con el objetivo de mejorar la fluidez, se paralizarán las obras que afecten a la plataforma de circulación y a su zona de influencia desde las 13.00 horas de este viernes hasta la medianoche del lunes. No obstante, varios tramos de la red aragonesa presentan actuaciones en ejecución que puedan condicionar los desplazamientos durante estos días.

OBRAS Y PUNTOS CONFLICTIVOS

Entre las carreteras afectadas figuran la A-23 2y la N-260a, en Sabiñánigo, por las obras vinculadas a la construcción de la autovía; la N-330, entre los kilómetros 625 y 632, también en esta localidad; y el tramo de la N-330 entre los kilómetros 296 y 301, en Villastar (Teruel), donde se mejora el trazado. Asimismo, la N-420, a la altura del punto kilométrico 610, en Alfambra, está sometida a trabajos de rehabilitación estructural.

En la provincia de Zaragoza, la N-232 entre Fuentes de Ebro y El Burgo de Ebro presenta obras relacionadas con la construcción de la autovía A-68. La DGT identifica como puntos especialmente conflictivos la N-330 entre Lanave y Hostal de Ipiés, donde pueden producirse retenciones por el final de la autovía en sentido Francia y las incorporaciones en dirección Huesca; y la A-135, en los kilómetros 4 al 10, correspondiente al acceso al Parque Nacional de Ordesa.

Para los desplazamientos por Zaragoza, Tráfico recomienda utilizar la AP-68 como alternativa a la A-68 en el tramo entre Zaragoza y La Rioja. Si la Ronda Norte presenta congestión, se aconseja optar por la Z-40 Sur. También se señala la ARA-A1, que conecta la N-2 y la AP-2 con la N-232 entre Villafranca de Ebro y El Burgo de Ebro.

RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

La operación contempla restricciones para determinados vehículos de transporte especial, mercancías peligrosas y vehículos especiales. En Aragón, estos transportes tendrán prohibida la circulación el domingo 1 de noviembre, de 8.00 a 15.00 horas, y el lunes 2, desde las 8.00 hasta las 24.00 horas.

La DGT recuerda que el otoño puede traer lluvia, niebla y viento, circunstancias que reducen la visibilidad y dificultan la conducción. Por ello, recomienda revisar antes del viaje los neumáticos, las luces, los frenos y los limpiaparabrisas; reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad cuando las condiciones meteorológicas sean adversas, y prestar atención constante a la carretera.

También aconseja utilizar la luz de cruce durante el día para mejorar la visibilidad y comprobar que la baliza V-16 está disponible, cargada y con las baterías en buen estado. En caso de avería, se debe retirar el vehículo de la calzada y del arcén siempre que sea posible.

Los conductores pueden consultar el estado de las carreteras en la web www.dgt.es, a través del teléfono 011 o mediante el Centro de Gestión del Tráfico de Zaragoza, disponible las 24 horas en el 976564656.