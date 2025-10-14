Día de las Mujeres Rurales: Jornada de sensibilización en la DPZ con la ministra Pilar Alegría

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) conmemorará este miércoles, 15 de octubre, el Día Internacional de las Mujeres Rurales con una jornada de sensibilización en el palacio de Sástago, que contará con la presencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

El evento tendrá lugar en el Salón del Trono a partir de las 18.00 horas y la entrada será libre previa inscripción rellenando un formulario online, ha informado la institución provincial.

Además de Alegría, otras cuatro mujeres de diferentes ámbitos contarán sus propias experiencias en torno a cuestiones como la educación en el medio rural, la despoblación y el trabajo a favor de defensa de los derechos de la mujer. El acto estará moderado por la periodista Ana García Cortés.

Así, intervendrán la ministra portavoz, natural de la localidad zaragozana de La Zaida; la maestra rural del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ramón y Cajal de Alpartir Carolina Cajal, impulsora de "un nuevo paradigma de la educación" que comenzó hace más de 15 años con una visión de "vanguardia"; la portavoz de la plataforma Ruralmineras, Lola Oriol, con más de 32 años de trayectoria de docencia en el medio rural; y la joven Carla Rivas, una de las voces "más influyentes y frescas" en el debate sobre la despoblación en España por su activismo en redes sociales y su decisión personal de regresar a su pueblo natal para demostrar que el éxito y las oportunidades existen fuera de las grandes ciudades.

En la jornada participará también Carolina Llaquet, una de las voces más influyentes y técnicas en la defensa de los derechos, el desarrollo y la igualdad de las mujeres en el medio rural de Aragón. Su trabajo se desarrolla desde la Federación de Mujeres Rurales (Fademur) de Aragón, donde desempeña un rol de liderazgo técnico y ha llegado a la presidencia.

El acto estará amenizado por la cantante, percusionista y compositora aragonesa Ester Vallejo, que destaca por su voz sensible y profunda y su música indie folk.